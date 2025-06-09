Почему нам могут не сниться умершие: запомните это

После потери близкого человека многие ждут знака от него. Однако проходят дни, недели, месяцы, а сны с участием умершего не появляются.

Это заставляет многих начать волноваться и думать о том, действительно ли все хорошо с покойником. Почему умершие могут не сниться – рассказывает LifeStyle24.

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Почему умершие не снятся

В народе верят, что после смерти душа человека в течение 40 дней находится на земле. В это время покойник якобы привыкает к новому состоянию и готовится к Божьему суду. Именно поэтому умерший не может присниться живым, ведь еще не отошел окончательно в мир мертвых.

Если смерть человека была внезапной или трагической, то, по народным поверьям, душа может на время застрять между мирами. В такие моменты умерший приходит к живым во сне, потому что не может найти свое место. В подобных случаях советуют обратиться к Богу, поставить свечу, помолиться, попросить прощения и помощи для души покойника.

Почему умершие не снятся / Фото Freepik

Однако если образ умершего не появляется во сне, то это не повод для тревоги. Считается, что душа нашла свой покой и завершила земной путь, поэтому больше не нуждается в общении с нашим миром. Дело в том, что покойники приходят во снах только тогда, когда имеют важное сообщение для живых.

Впрочем, в современном мире все больше людей понимают – то, что кто-то видит во снах после потери близких, на самом деле является реакцией психики на боль и шок. Так, это обычная работа памяти, а не знак из потустороннего мира.

Что значит, когда снится умерший человек живым

Умершие снятся обычно тем, с кем имеют сильную энергетическую связь. Особенно, если во сне появился кто-то из близких покойных родственников, то такой сон может свидетельствовать о тесной родовой связи и поддержке.

А если вам приснился умерший, который не был вашим родным человеком, то, возможно, он стремится передать важное сообщение своим родным через вас. В таком случае полезно вспомнить содержание сна и подумать, что именно покойник хотел сказать или показать.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.