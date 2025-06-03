Почему верующим нельзя врать: точный ответ священника ПЦУ

В повседневной жизни люди нередко лгут. Кто-то это делает "ради блага", а кто-то промолчал или недоговорил из-за страха или других причин.

Однако каждая ложь имеет свою цену. О том, почему верующим нельзя врать – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Юлиана Тымчука, священника Православной Церкви Украины.

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Почему нельзя врать

Любая ложь разрушает доверие между людьми и отношения с Богом. Священное Писание учит, что правда – это путь к свету, тогда как обман приводит к духовному помрачению. По словам священника Юлиана Тимчука, существует так называемое "правило дурака", согласно которому одного человека можно постоянно обманывать, всех людей – только раз, но обманывать всех систематически – невозможно.

Именно поэтому Господь – истина. Он никогда не лгал и нас учил, что лгать нельзя,

– отметил священник ПЦУ.

Один раз солгав, человек теряет гораздо больше, чем кажется. И даже если ложь для кого-то является оправданной, в долгосрочной перспективе она разрушает фундамент взаимопонимания между людьми.

Почему не стоит оскорблять вдову

В Священном Писании вдовы упоминаются среди тех, кого Господь постоянно защищает. В книге "Повторение Закона" (27:19) сказано: "Проклят тот, кто извращает право приходька, сироты и вдовы".

Христианам стоит помнить, что Бог всегда обращает внимание на тех, кто потерял опору в жизни. Поэтому ждет от верующих не жалости к вдовам, а достойного отношения и уважения.