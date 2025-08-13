Искусственные цветы давно стали распространенным элементом декора. Ведь не требуют ухода и сохраняют "свежий" вид годами.

Однако их присутствие в доме вызывает дискуссии среди людей. Можно ли держать дома искусственные цветы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

Можно ли держать дома искусственные цветы?

Священник Православной Церкви Украины отметил, что дома не стоит хранить пластиковые цветы. По словам отца, искусственные растения представляют экологическую и химическую угрозу, ведь изготовлены из синтетических материалов. Зато Филюк призвал украшать жилье живыми цветами, что приносят пользу и создают здоровую атмосферу в доме.

Зачем и пластмасса и синтетика нужна вашему дому? Пластмасса – ненужный хлам. И на кладбище не надо пластмассовых цветков и в доме, нигде. Это все химия, яд, который надо выбросить из дома. Натуральное все дома должно быть,

– подчеркнул священник ПЦУ.

Почему нельзя нести искусственные цветы на кладбище?

Ежегодно перед поминальными днями украинцы массово покупают искусственные венки и цветы для могил родных. Однако не все знают, можно ли нести ненастоящие растения на кладбище, или лучше отдать предпочтение живым. Неживые растения обычно изготавливают из материалов, которые почти невозможно переработать. Пластик разлагается веками, выделяя вредные вещества в почву и воду. К тому же на кладбищах часто сжигают пластиковые цветы, что приводит к выбросам токсичных веществ в воздух, которые вызывают серьезные заболевания, среди которых рак.

Православная церковь Украины не поддерживает традицию приносить искусственные растения на кладбище. Священники отмечают, что почтить память умершего можно только с помощью молитвы и ухода за могилами. В то же время пластик, который загрязняет землю, никак не повлияет на то, найдет ли душа покойника покой.