18 августа, 19:37
Не только к безденежью: почему нельзя свистеть дома

Квитослава Туз
Основні тези
  • Свист дома считается плохой приметой, которое может привести к безденежью, одиночеству, проблемам в бизнесе и карьере, у беременных могут быть тяжелые роды.
  • Свист может привлечь нечистую силу, что вызовет болезни, неурядицы и проблемы в саду, с животными и техническими системами в доме.

В народе говорят, что свистеть дома нельзя. Иначе люди останутся без денег.

Однако безденежье – не единственная причина, почему нельзя свистеть в доме. Об этом сообщает LifeStyle 24 со ссылкой на Ukr.Media.

Тоже интересно Старые верования и современные советы: можно ли выносить мусор вечером

Почему нельзя свистеть дома?

Считается, что если свистеть дома, то мужчину будут ждать проблемы в бизнесе, а незамужних – одиночество. Кроме того, можно лишиться успехов в карьере. Беременным не стоит свистеть, чтобы не навлечь тяжелые роды.

В давние времена люди верили, что нечистая сила общается через свист, а она притягивает болезни, невзгоды, также могут разрушиться отношения между мужем и женой, а удача покинет дом.

Говорят, что домовой не любит свист, поэтому если услышит его, покинет дом и тогда хозяев будут ждать проблемы:

  • в саду или на огороде будут плохо расти овощи;
  • среди гостей появятся плохие люди;
  • могут погибнуть животные, которые живут в доме;
  • будут проблемы с канализацией, электричеством или дымоходом.

Если же свист притянет нечисть в дом, то:

  • молодая семья может не иметь детей;
  • близкие люди будут часто ссориться;
  • хозяева будут иметь дело с мелкими бытовыми неприятностями;
  • члены семьи могут заболеть.

Особенно не стоит свистеть ночью, ведь в это время выходит злые духи и пакостят.

