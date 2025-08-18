Не только к безденежью: почему нельзя свистеть дома
- Свист дома считается плохой приметой, которое может привести к безденежью, одиночеству, проблемам в бизнесе и карьере, у беременных могут быть тяжелые роды.
- Свист может привлечь нечистую силу, что вызовет болезни, неурядицы и проблемы в саду, с животными и техническими системами в доме.
В народе говорят, что свистеть дома нельзя. Иначе люди останутся без денег.
Однако безденежье – не единственная причина, почему нельзя свистеть в доме. Об этом сообщает LifeStyle 24 со ссылкой на Ukr.Media.
Почему нельзя свистеть дома?
Считается, что если свистеть дома, то мужчину будут ждать проблемы в бизнесе, а незамужних – одиночество. Кроме того, можно лишиться успехов в карьере. Беременным не стоит свистеть, чтобы не навлечь тяжелые роды.
В давние времена люди верили, что нечистая сила общается через свист, а она притягивает болезни, невзгоды, также могут разрушиться отношения между мужем и женой, а удача покинет дом.
Говорят, что домовой не любит свист, поэтому если услышит его, покинет дом и тогда хозяев будут ждать проблемы:
- в саду или на огороде будут плохо расти овощи;
- среди гостей появятся плохие люди;
- могут погибнуть животные, которые живут в доме;
- будут проблемы с канализацией, электричеством или дымоходом.
Если же свист притянет нечисть в дом, то:
- молодая семья может не иметь детей;
- близкие люди будут часто ссориться;
- хозяева будут иметь дело с мелкими бытовыми неприятностями;
- члены семьи могут заболеть.
Особенно не стоит свистеть ночью, ведь в это время выходит злые духи и пакостят.
