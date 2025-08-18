Не лише до безгрошів'я: чому не можна свистіти вдома
- Свистіння вдома вважається поганою прикметою, яке може призвести до безгрошів'я, самотності, проблем у бізнесі та кар'єрі, у вагітних можуть бути важкі пологи.
- Свист може привернути нечисту силу, що викличе хвороби, негаразди та проблеми в саду, з тваринами й технічними системами у будинку.
У народі кажуть, що свистіти вдома не можна. Інакше люди залишаться без грошей.
Однак безгрошів'я – не єдина причина, чому не можна свистіти в хаті. Про це повідомляє LifeStyle 24 з посиланням на Ukr.Media.
Чому не можна свистіти вдома?
Вважається, що якщо свистіти вдома, то на чоловіка чекатимуть проблеми у бізнесі, а на незаміжніх – самотність. Крім того, можна позбутися успіхів у кар'єрі. Вагітним не варто свистіти, щоб не накликати важкі пологи.
У давні часи люди вірили, що нечиста сила спілкується через свист, а вона притягує хвороби, негаразди, також можуть зруйнуватися стосунки між чоловіком і дружиною, а удача покине будинок.
Кажуть, що домовик не любить свист, тож якщо почує його, залишить дім і тоді на господарів чекатимуть проблеми:
- у саду або на городі будуть погано рости овочі;
- серед гостей з'являться погані люди;
- можуть загинути тварини, які живуть у будинку;
- будуть проблеми з каналізацією, електрикою або димарем.
Якщо ж свист притягне нечисть у будинок, то:
- молода сім'я може не мати дітей;
- близькі люди часто сваритимуться;
- господарі будуть мати справу з дрібними побутовими неприємностями;
- члени родини можуть захворіти.
Особливо не варто свистіти вночі, адже у цей час виходить злі духи й капостять.
