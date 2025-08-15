Про народні повір'я, які віщують сварку – розповідає LifeStyle24.

Які народні прикмети прогнозують сварку?

Якщо на ніч залишити ніж на столі, то притягнете суперечки й сварки у своє життя.

Якщо розсипати сіль, то незабаром посваритесь з рідною людиною.

Якщо ввечері взяти віник і почати підмітати підлогу, то тоді скоро серйозно посваритесь з близькою людиною.

Якщо випадково розбити посуд, то накличете непорозуміння та конфлікти.

Якщо вночі почуєте гавкіт собак, то очікуйте лиха та суперечок.

Якщо ложка або виделка впаде зі столу, то слід чекати гостей з поганими намірами або сварок за столом.

Якщо віник впав ручкою вниз, то скоро відбудеться неприємна розмова.

Якщо сісти на стіл, то притягнете ворожнечу в дім.

Прикмети, які віщують сварки

Однак важливо пам'ятати, що народні прикмети не є науково доведеними фактами. Їх створювали наші предки на основі спостережень та власних страхів, щоб пояснити незрозуміле. Тож не слід сприймати їх буквально або боятися наслідків своїх дій. До забобонів слід ставитися з гумором, а не як до вказівок на кожен день.

