Про повір'я, які віщують ясну погоду – розповідає LifeStyle24. Що цікаво, їх дотримувалися наші пращури, які особливо довіряли знакам природи.

Які народні прикмети віщують ясну погоду?

Якщо вранці туманно, то очікуйте гарної погоди.

Якщо побачите зграю птахів, які повертаються з вирію, то скоро буде тепло.

Якщо вночі побачите світіння світлячків, то на наступний день буде ясна погода.

Якщо ластівки високо літають, то варто чекати гарної погоди.

Якщо почуєте крик чайок, то незабаром потеплішає.

Якщо на небі добре видно місяць, то на наступний день буде хороша погода.

Якщо після заходу сонця літатимуть кажани, то очікуйте ясної погоди.

Якщо побачите навколо сонця білі кола, то на наступний день буде ясна погода.

Народні прикмети про погоду / Фото Freepik

Втім, важливо пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть замінити сучасні методи прогнозування погоди. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього. Природні процеси занадто складні, щоб робити точні висновки лише за виглядом неба чи поведінкою тварин.

