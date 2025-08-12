О поверьях, которые предвещают ясную погоду – рассказывает LifeStyle24. Что интересно, их придерживались наши предки, которые особенно доверяли знакам природы.

Интересно 8 народных примет, которые предвещают ссоры и неудачи

Какие народные приметы предвещают ясную погоду?

Если утром туманно, то ожидайте хорошей погоды.

Если увидите птиц, которые возвращаются из теплых краев, то скоро будет тепло.

Если ночью увидите свечение светлячков, то на следующий день будет ясная погода.

Если ласточки высоко летают, то стоит ждать хорошей погоды.

Если услышите крик чаек, то вскоре потеплеет.

Если на небе хорошо видна луна, то на следующий день будет хорошая погода.

Если после захода солнца будут летать летучие мыши, то ожидайте ясной погоды.

Если увидите вокруг солнца белые круги, то на следующий день будет ясная погода.

Народные приметы о погоде / Фото Freepik

Впрочем, важно помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего. Природные процессы слишком сложные, чтобы делать точные выводы только по виду неба или поведением животных.

Заметим, наша редакция уже писала о народных приметах, которые предвещают только положительные изменения в жизни.