О поверьях, которые предвещают ясную погоду – рассказывает LifeStyle24. Что интересно, их придерживались наши предки, которые особенно доверяли знакам природы.
Какие народные приметы предвещают ясную погоду?
- Если утром туманно, то ожидайте хорошей погоды.
- Если увидите птиц, которые возвращаются из теплых краев, то скоро будет тепло.
- Если ночью увидите свечение светлячков, то на следующий день будет ясная погода.
- Если ласточки высоко летают, то стоит ждать хорошей погоды.
- Если услышите крик чаек, то вскоре потеплеет.
- Если на небе хорошо видна луна, то на следующий день будет хорошая погода.
- Если после захода солнца будут летать летучие мыши, то ожидайте ясной погоды.
- Если увидите вокруг солнца белые круги, то на следующий день будет ясная погода.
Народные приметы о погоде / Фото Freepik
Впрочем, важно помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего. Природные процессы слишком сложные, чтобы делать точные выводы только по виду неба или поведением животных.
