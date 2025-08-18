Однак безгрошів'я – не єдина причина, чому не можна свистіти в хаті. Про це повідомляє LifeStyle 24 з посиланням на Ukr.Media.

Чому не можна свистіти вдома?

Вважається, що якщо свистіти вдома, то на чоловіка чекатимуть проблеми у бізнесі, а на незаміжніх – самотність. Крім того, можна позбутися успіхів у кар'єрі. Вагітним не варто свистіти, щоб не накликати важкі пологи.

У давні часи люди вірили, що нечиста сила спілкується через свист, а вона притягує хвороби, негаразди, також можуть зруйнуватися стосунки між чоловіком і дружиною, а удача покине будинок.

Кажуть, що домовик не любить свист, тож якщо почує його, залишить дім і тоді на господарів чекатимуть проблеми:

у саду або на городі будуть погано рости овочі;

серед гостей з'являться погані люди;

можуть загинути тварини, які живуть у будинку;

будуть проблеми з каналізацією, електрикою або димарем.

Якщо ж свист притягне нечисть у будинок, то:

молода сім'я може не мати дітей;

близькі люди часто сваритимуться;

господарі будуть мати справу з дрібними побутовими неприємностями;

члени родини можуть захворіти.

Особливо не варто свистіти вночі, адже у цей час виходить злі духи й капостять.

