Чому не можна свистіти вдома?

Вважається, що якщо свистіти вдома, то на чоловіка чекатимуть проблеми у бізнесі, а на незаміжніх – самотність. Крім того, можна позбутися успіхів у кар'єрі. Вагітним не варто свистіти, щоб не накликати важкі пологи.

У давні часи люди вірили, що нечиста сила спілкується через свист, а вона притягує хвороби, негаразди, також можуть зруйнуватися стосунки між чоловіком і дружиною, а удача покине будинок.

Кажуть, що домовик не любить свист, тож якщо почує його, залишить дім і тоді на господарів чекатимуть проблеми:

  • у саду або на городі будуть погано рости овочі;
  • серед гостей з'являться погані люди;
  • можуть загинути тварини, які живуть у будинку;
  • будуть проблеми з каналізацією, електрикою або димарем.

Якщо ж свист притягне нечисть у будинок, то:

  • молода сім'я може не мати дітей;
  • близькі люди часто сваритимуться;
  • господарі будуть мати справу з дрібними побутовими неприємностями;
  • члени родини можуть захворіти.

Особливо не варто свистіти вночі, адже у цей час виходить злі духи й капостять.

