Однако безденежье – не единственная причина, почему нельзя свистеть в доме. Об этом сообщает LifeStyle 24 со ссылкой на Ukr.Media.

Тоже интересно Старые верования и современные советы: можно ли выносить мусор вечером

Почему нельзя свистеть дома?

Считается, что если свистеть дома, то мужчину будут ждать проблемы в бизнесе, а незамужних – одиночество. Кроме того, можно лишиться успехов в карьере. Беременным не стоит свистеть, чтобы не навлечь тяжелые роды.

В давние времена люди верили, что нечистая сила общается через свист, а она притягивает болезни, невзгоды, также могут разрушиться отношения между мужем и женой, а удача покинет дом.

Говорят, что домовой не любит свист, поэтому если услышит его, покинет дом и тогда хозяев будут ждать проблемы:

в саду или на огороде будут плохо расти овощи;

среди гостей появятся плохие люди;

могут погибнуть животные, которые живут в доме;

будут проблемы с канализацией, электричеством или дымоходом.

Если же свист притянет нечисть в дом, то:

молодая семья может не иметь детей;

близкие люди будут часто ссориться;

хозяева будут иметь дело с мелкими бытовыми неприятностями;

члены семьи могут заболеть.

Особенно не стоит свистеть ночью, ведь в это время выходит злые духи и пакостят.

Напомним, ранее мы писали, какие народные приметы предсказывают ссоры.