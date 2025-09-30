Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издавна был одним из самых почитаемых в украинском народном календаре. Он символизировал переход от лета к зиме.

В это время уже все птицы улетали в теплые края, а в то же время люди верили, что земля должна была начать покрываться листьями или снегом. В народе говорили: "Пресвятая Покрова, покрой землю, не дай вороне крякать и ногам по болоту хлопать", пишет LifeStyle24 со ссылкой на "Этнография".

Какие забытые традиции на праздник Покрова Пресвятой Богородицы?

В разных регионах Украины существовали особые обычаи на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Например, в Полтавской области люди до восхода солнца купали скот, чтобы он был чистым и здоровым, и рассчитывались с пастухами. Те, кто занимался строительством дома, пытались успеть зайти в него в этот день, чтобы всегда находиться под покровом Божьей Матери.

Что интересно, от Покрова также начиналась свадебная пора. Девушки, которые стремились выйти замуж, спешили утром в церковь, чтобы покрыть икону Богородицы полотенцем и попросить себе суженого. Они приговаривали: "Святая Покрова, Покрой мне голову. Какой-такой чтобы был, чтобы хлеба раздобыл" или "Святая Покрова, почерни мои брови, а личико белое есть, если бы еще и был мне тесть".

Не менее важным была и семейная молитва к Богородице. В этот день каждая семья обращалась к Деве Марии с просьбой о защите и благословении для своего дома. В народе верили, что искренняя молитва подарит защиту от бед и невзгод и подарит мир и спокойствие на целый год.

Кроме этого, в селах, где храмовый праздник приходился именно на Покров, было принято готовить обед на "весь мир христианский". В частности, варить мед, а после завершения богослужения угощать им всех, кто приходил.

Покров Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Когда будет праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2025 году?