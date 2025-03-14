Для чего верующим надо поститься в пятницу: объяснение ПЦУ

Православная Церковь Украины установила четыре многодневных, несколько однодневных, а также пост в среду и пятницу в течение всего года. Эти дни недели выбраны неслучайно.

Дело в том, что в пятницу вспоминают определенные скорбные события из земной жизни Иисуса Христа. Почему надо поститься в этот день – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православную церковь Украины.

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Для чего надо поститься в пятницу

Любой пост – это не просто пищевое ограничение, а глубокая духовная практика, имеющая символическое значение. В христианской традиции пятница является днем особого покаяния. Именно в этот день Сын Божий претерпел страдания, был распят на кресте и погиб ради спасения человечества. Поэтому верующие, отказываясь от определенной пищи и различных развлечений, демонстрируют свою любовь и благодарность Спасителю.

Пятничный пост также является своеобразным способом очищения души. Когда человек делает греховные дела, то отдаляется от Бога. А через покаяние и духовную борьбу возвращается к Нему. В связи с этим, ПЦУ призывает в этот день не только воздерживаться от определенной пищи, но и молиться, каяться в своих грехах и делиться добром.

Духовно важно придерживаться его (поста – LifeStyle24) не по принуждению. Пост – это не только временное воздержание от определенной пищи, это не диета. Телесно поститься – для того, чтобы нам было легче поститься духовно, сдерживаясь от соблазнов, грехов, страстей, лишнего и вредного,

– отметили священники Православной церкви Украины.

Когда начался Великий пост 2025

Великий пост считается самым длинным и самым строгим в году. Дело в том, что он стартует за семь недель до праздника Воскресения Христова, а именно в Чистый понедельник, а заканчивается в субботу. В этот период действуют определенные пищевые ограничения, в частности запрет на веселье, развлечения и употребление мясных и молочных продуктов. В то же время христианам следует вести спокойный образ жизни, поститься и молиться в церкви.

Дата Великого поста зависит от дня празднования Пасхи. В этом году Воскресение Господне приходится на 20 апреля. Поэтому Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля.