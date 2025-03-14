Річ у тім, що у п'ятницю згадують певні скорботні події із земного життя Ісуса Христа. Чому треба постити в цей день – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православну церкву України.

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Для чого треба постити в п'ятницю

Будь-який піст – це не просто харчове обмеження, а глибока духовна практика, що має символічне значення. У християнській традиції п'ятниця є днем особливого покаяння. Саме в цей день Син Божий зазнав страждань, був розіп'ятий на хресті й загинув заради порятунку людства. Тому віряни, відмовляючись від певної їжі та різноманітних розваг, демонструють свою любов і вдячність Спасителю.

П'ятничний піст також є своєрідним способом очищення душі. Коли людина робить гріховні справи, то віддаляється від Бога. А через покаяння та духовну боротьбу повертається до Нього. У зв'язку з цим, ПЦУ закликає в цей день не лише утримуватися від певної їжі, але й молитися, каятися у своїх гріхах і ділитися добром.

Духовно важливо дотримуватися його (посту – LifeStyle24) не з примусу. Піст – це не лише тимчасове утримання від певної їжі, це не дієта. Тілесне постування – задля того, щоби нам було легше постувати духовно, стримуючись від спокус, гріхів, пристрастей, зайвого і шкідливого,

– зазначили священники Православної церкви України.

Коли розпочався Великий піст 2025

Великий піст вважається найдовшим і найсуворішим у році. Річ у тім, що він стартує за сім тижнів до свята Воскресіння Христового, а саме в Чистий понеділок, а закінчується у суботу. У цей період діють певні харчові обмеження, зокрема заборона на веселощі, розваги та вживання м'ясних та молочних продуктів. Водночас християнам слід вести спокійний спосіб життя, постити та молитися в церкві.

Дата Великого посту залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 20 квітня. Тому Великий піст розпочався 3 березня та триватиме до 19 квітня.