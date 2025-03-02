В это время люди очищают свои души посредством молитвы, а тела – из-за ограничений в питании. Верующие проявляют силу воли и укрепляют дух, стараясь есть разнообразные постные блюда. Какие продукты можно употреблять во время Великого поста – рассказывает 24 Канал.

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Что можно есть в Великий пост

Основу постного питания составляют овощи и фрукты, содержащие необходимые для организма витамины, минералы и антиоксиданты. Да, верующим можно есть капусту, морковь, свёклу, картофель, лук, чеснок и т.д. Также полезны замороженные или сушеные фрукты, сохраняющих много питательных веществ.

Кроме этого, христианам следует обратить свое внимание на каши, ведь это отличный источник энергии и полезных углеводов. В Великий пост разрешается употреблять гречку, рис, овсянку, но без молока, пшено, перловку, булгур и т.д. Эти крупы можно варить на воде, добавлять к овощам или совмещать с грибами. В то же время христианам следует добавить в свой рацион бобовые, а именно горох, фасоль, чечевицу, сою и нут. Они содержат много белка, поэтому хорошо заменяют мясо и насыщают организм. Бобовые можно добавлять в супы, салаты или готовить из них пюре и пасты, в частности, хумус.

К тому же верующим можно есть хлеб, приготовленный без продуктов животного происхождения. Во время поста особенно полезны будут ржаной и бездрожжевой. Христианам также разрешается разнообразить свой рацион с помощью орехов, семян и натуральных сладостей. Несмотря на это, что многие десерты содержат яйца и молоко, можно есть песни лакомства. В частности, мед, финики, инжир, курагу, печенье и домашние фруктовые желе.

Что можно есть в Великий пост 2025 / Фото Freepik

Что нельзя есть в Великий пост

Во время поста запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца и рыбы. Также следует избегать блюд с животными жирами, в частности выпечки на сливочном масле. В то же время верующим стоит забыть в настоящее время о сладости, но их можно заменить сухофруктами, медом или галетным печеньем.

В первый день поста и в Великую пятницу действуют самые строгие ограничения, ведь тогда запрещается любая еда. В другие дни режим питания варьируется: в понедельник, среду и пятницу разрешаются хлеб, овощи, фрукты и компот, а во вторник и четверг – горячая еда без растительного масла.