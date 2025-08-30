Для выпускников: самые теплые поздравления с 1 сентября в картинках и словах
- Статья содержит теплые поздравления для выпускников по случаю 1 сентября, которые отмечают начало последнего школьного года.
- Отмечается важность образования, поддержки друзей и учителей, а также на значении мечтаний и планов на будущее.
Праздник 1 сентября пройдет для выпускников по-особенному. Ведь это старт финального школьного этапа, последнего года, который они проведут вместе в стенах родной школы.
Каждый из одиннадцатиклассников стоит на пороге взрослой жизни, именно поэтому выпускникам стоит смотреть только вперед, в будущее, которое ждет именно их. LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах.
Как поздравить с 1 сентября выпускников: картинки, проза и стихи
Этот год – особенный, ведь он открывает перед вами множество возможностей. Пусть этот учебный год будет наполнен успехами, радостными событиями и незабываемыми впечатлениями. Верьте в себя, преодолевайте препятствия и не забывайте, что все ваши старания непременно приведут к успеху. С праздником вас, дорогие выпускники! Впереди у вас самое лучшее!
***
Дорогие выпускники! Поздравляем вас с началом нового учебного года! Это последний год вашего школьного путешествия, и мы желаем вам пройти его с честью, сохраняя веру в себя и свои силы. Пусть этот год станет для вас годом больших возможностей и значимых достижений. Желаем вам всегда идти вперед, не останавливаясь на достигнутом, и быть открытыми ко всему новому. Успехов вам и уверенности на этом важном этапе вашей жизни!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя –
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
У День знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
Уважаемые выпускники! Этот год – время определяться с мечтами и планами на будущее. Оставайтесь целеустремленными, расширяйте горизонты и не бойтесь воплощать в жизнь свои самые смелые мечты. Пусть ваше сердце всегда ведет вас к успеху, а знания и поддержка близких помогут достичь самых высоких вершин.
***
Дорогие выпускники! Вот и настал тот момент, когда вы в последний раз переступаете порог школы как ученики. Вы уже стали старше и мудрее, а впереди – самое интересное. Еще немного, и вы войдете во взрослую жизнь, где каждый выбор и каждое решение будет иметь особое значение. Желаем вам оставаться уверенными в себе и своих силах. Пусть каждый день приносит вам новые знания и навыки, что откроют перед вами двери в мир больших возможностей. Помните, что даже самые сложные задачи решаются шаг за шагом, и ваши усилия обязательно будут вознаграждены.