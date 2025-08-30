Праздник 1 сентября пройдет для выпускников по-особенному. Ведь это старт финального школьного этапа, последнего года, который они проведут вместе в стенах родной школы.

Каждый из одиннадцатиклассников стоит на пороге взрослой жизни, именно поэтому выпускникам стоит смотреть только вперед, в будущее, которое ждет именно их. LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах.

Интересно День знаний 2025 приближается: искренние поздравления с 1 сентября для учителей

Как поздравить с 1 сентября выпускников: картинки, проза и стихи

Этот год – особенный, ведь он открывает перед вами множество возможностей. Пусть этот учебный год будет наполнен успехами, радостными событиями и незабываемыми впечатлениями. Верьте в себя, преодолевайте препятствия и не забывайте, что все ваши старания непременно приведут к успеху. С праздником вас, дорогие выпускники! Впереди у вас самое лучшее!

***

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с началом нового учебного года! Это последний год вашего школьного путешествия, и мы желаем вам пройти его с честью, сохраняя веру в себя и свои силы. Пусть этот год станет для вас годом больших возможностей и значимых достижений. Желаем вам всегда идти вперед, не останавливаясь на достигнутом, и быть открытыми ко всему новому. Успехов вам и уверенности на этом важном этапе вашей жизни!

Поздравление с 1 сентября для выпускников / Коллаж LifeStyle24

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

Поздравления с 1 сентября для выпускников / Коллаж LifeStyle24

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя –

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

У День знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

Поздравления с 1 сентября для выпускников / Коллаж LifeStyle24

***

Уважаемые выпускники! Этот год – время определяться с мечтами и планами на будущее. Оставайтесь целеустремленными, расширяйте горизонты и не бойтесь воплощать в жизнь свои самые смелые мечты. Пусть ваше сердце всегда ведет вас к успеху, а знания и поддержка близких помогут достичь самых высоких вершин.

***

Дорогие выпускники! Вот и настал тот момент, когда вы в последний раз переступаете порог школы как ученики. Вы уже стали старше и мудрее, а впереди – самое интересное. Еще немного, и вы войдете во взрослую жизнь, где каждый выбор и каждое решение будет иметь особое значение. Желаем вам оставаться уверенными в себе и своих силах. Пусть каждый день приносит вам новые знания и навыки, что откроют перед вами двери в мир больших возможностей. Помните, что даже самые сложные задачи решаются шаг за шагом, и ваши усилия обязательно будут вознаграждены.