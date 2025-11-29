Самые красивые поздравления с Днем ангела Андрея 2025: теплые слова в прозе, стихах и картинках

По новоюлианскому календарю, 30 ноября украинцы отмечают День ангела Андрея. Завтра верующие будуть вспоминать о святом апостоле Андрее Первозванном, одном из 12 учеников Иисуса Христа.

Он был учеником Иоанна Предтечи, а через некоторое время стал последователем Сына Божьего. Андрей – первый из 12 апостолов, кого Иисус призвал на служение. Дойдя до Киева, святой установил на одном из холмов крест, где впоследствии построили Андреевскую церковь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд Блаженнейшего митрополита Мефодия.

Имя Андрей считается достаточно распространенным в Украине. Поэтому многие парни и мужчины будуть праздновать именины. По этому случаю наша редакция подготовила хорошую подборку поздравлений в картинках, прозе и стихах. Обязательно присылайте именинникам искренние пожелания и подарите им отличное настроение.

Поздравления с Днем ангела Андрея 2025: картинки, проза и стихи

***

Андрей, поздравляю тебя с Днем твоего ангела и от всей души желаю сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе.

***

Сегодня твой День ангела, Андрей, и я хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была полна гармонии и счастья. Пусть ангел, охраняющий тебя, принесет в твою жизнь только яркие и позитивные моменты!

Поздравления с Днем ангела Андрея 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

У житті наче зіронька ясна сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем ангела!

***

Андрей, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

Поздравления с Днем ангела Андрея 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу пожелать несомненной удачи и большого везения в твоих делах, непоколебимости характера и морального духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни.

Поздравления с Днем ангела Андрея 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

В День твоего ангела, хочу пожелать крепкого здоровья, безграничной энергии, огромного счастья и неиссякаемого вдохновения. Пусть твой ангел всегда будет надежным защитником!