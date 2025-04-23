Самые теплые поздравления с Днем ангела Юрия 2025: искренние слова в прозе и стихах

Сегодня, 23 апреля, верующие отмечают День ангела Юрия. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "земледелец".

По случаю праздника LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем ангела Юрия в картинках, стихах и прозе. Сохраните их себе и отправьте друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.

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Поздравления с Днем ангела Юрия 2025: картинки, проза и стихи

Юрій, вітаю зі святом тебе!

Радій від щирого серця тепер,

Відпочивай, весь світ люблячи,

А працюй не поспішаючи.

Нехай сьогодні буде гостина,

Прибіжать до тебе друзі,

Й всміхнеться тобі ця днина

І привітає раптом тебе!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юрці нашому дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Усміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,

Щоб збувалися найскладніші мрії,

Надихайся та всепланово рости,

Все, що шукаєш – легко знайти.

І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,

В голові, в родині тотального порядку.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов больших дел, отличного настроения и большого уважение.

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем ангела, Юрчик, тебя! Пусть каждое мгновение тебе приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь сильным и духом, и телом, Желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Уважаемый Юрий! Поздравляю и хочу пожелать крепкого здоровья, светлого ума и стопроцентного счастья. Будьте всегда смелым, решительным, уверенным, обаятельным и красивым, с легкостью решайте любые дела и с успехом покоряйте любые вершины. И пусть вам жить и творить помогает любовь!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!