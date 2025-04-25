Для самых родных людей: трогательные поздравления с Днем ангела в картинках и словах

Каждый год каждый верующий чтит память святого, имя которого имеет. В День ангела важно вспомнить о своем небесном покровителе, оберегающем на протяжении всей жизни.

В этот праздник принято поздравлять близких, желая им здоровья, мира, радости и Божьей благодати. LifeStyle24 подготовил замечательные поздравления в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить самым близким людям. Обязательно сохраняйте нашу подборку, чтобы не потерять.

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Поздравления с Днем ангела 2025: картинки, проза и стихи

Я про свято пам’ятаю,

З іменинами вітаю!

Буде хай життя прекрасним,

Як веселка в небі яснім.

А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Грошенят у твої кишені,

Ночі, щоб були шалені.

Дні веселі, вдалі, добрі,

Хай безхмарним буде обрій.

З року в рік ти молодій,

Всім, чим хочеш, володій.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастливых моментов, настоящей дружбы и любви. Пусть ангел-хранитель ведет тебя дорогой успеха, а сердце наполняется теплом и верой в лучшее. Пусть этот день принесет тебе вдохновение, радость и свет!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

Я з іменинами вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров'я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися твої мрії,

А ще достатку і тепла,

Добробуту і добра.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы у тебя всегда хватало сил и мотивации идти к своей мечте. Пусть рядом будут только самые лучшие люди, а жизнь будет полна приятных сюрпризов. Пусть твой ангел помогает тебе во всех делах! Будь счастливым!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

Напомним, ранее мы рассказывали о Днях ангела в апреле 2025 года.

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С Днем ангела поздравляю! Пусть этот особый день станет символом новых начал и благословения в твоей жизни. Ангелы, которые тебя окружают, пусть всегда ведут правильным путем и покрывают своими крыльями от жизненных невзгод.

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С Днем ангела! Пусть твой жизненный путь будет освещен светом лучших чувств: любви, доброты, понимания. Пусть ангельская магия защищает тебя от невзгод и наполняет твое сердце верой.

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела (ім'я),

Прийми привітання!