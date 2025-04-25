Для самых родных людей: трогательные поздравления с Днем ангела в картинках и словах
- В День ангела чествуют небесных покровителей.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для близких людей.
Каждый год каждый верующий чтит память святого, имя которого имеет. В День ангела важно вспомнить о своем небесном покровителе, оберегающем на протяжении всей жизни.
В этот праздник принято поздравлять близких, желая им здоровья, мира, радости и Божьей благодати. LifeStyle24 подготовил замечательные поздравления в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить самым близким людям. Обязательно сохраняйте нашу подборку, чтобы не потерять.
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Поздравления с Днем ангела 2025: картинки, проза и стихи
Я про свято пам’ятаю,
З іменинами вітаю!
Буде хай життя прекрасним,
Як веселка в небі яснім.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Грошенят у твої кишені,
Ночі, щоб були шалені.
Дні веселі, вдалі, добрі,
Хай безхмарним буде обрій.
З року в рік ти молодій,
Всім, чим хочеш, володій.
***
Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастливых моментов, настоящей дружбы и любви. Пусть ангел-хранитель ведет тебя дорогой успеха, а сердце наполняется теплом и верой в лучшее. Пусть этот день принесет тебе вдохновение, радость и свет!
***
Я з іменинами вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров'я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися твої мрії,
А ще достатку і тепла,
Добробуту і добра.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы у тебя всегда хватало сил и мотивации идти к своей мечте. Пусть рядом будут только самые лучшие люди, а жизнь будет полна приятных сюрпризов. Пусть твой ангел помогает тебе во всех делах! Будь счастливым!
Напомним, ранее мы рассказывали о Днях ангела в апреле 2025 года.
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С Днем ангела поздравляю! Пусть этот особый день станет символом новых начал и благословения в твоей жизни. Ангелы, которые тебя окружают, пусть всегда ведут правильным путем и покрывают своими крыльями от жизненных невзгод.
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С Днем ангела! Пусть твой жизненный путь будет освещен светом лучших чувств: любви, доброты, понимания. Пусть ангельская магия защищает тебя от невзгод и наполняет твое сердце верой.
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З Днем ангела (ім'я),
Прийми привітання!