Лучшие поздравления с Днем ангела Тараса 2025: теплые слова в прозе и стихах
9 марта в Украине отмечают День ангела Тараса. Подарите позитив своим родным, которые имеют сегодня именины.
24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела поздравления с Днем ангела Тараса в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим друзьям и близким, которым хотите поднять настроение.
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Поздравления с Днем ангела Тараса 2025: картинки, стихи и проза
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Тарас, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
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Твоє ім'я Тарас, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
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Дорогой Тарас, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть на твоем жизненном пути никогда не возникает препятствий, которые бы ты не смог преодолеть. Пусть удача сопутствует на каждом шагу, а любовь не покидает ни на миг! Поздравляю!
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Тарас, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Тарас, я тебя поздравляю с Днем ангела и желаю в этот день только веселых и насыщенных дней, интересных и больших событий, хороших и выгодных идей, удачных и счастливых мгновений жизни.
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У День ангела, Тарасе, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!