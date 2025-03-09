Лучшие поздравления с Днем ангела Тараса 2025: теплые слова в прозе и стихах

9 марта в Украине отмечают День ангела Тараса. Подарите позитив своим родным, которые имеют сегодня именины.

24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела поздравления с Днем ангела Тараса в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим друзьям и близким, которым хотите поднять настроение.

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Поздравления с Днем ангела Тараса 2025: картинки, стихи и проза

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Тарас, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Твоє ім'я Тарас, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Дорогой Тарас, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть на твоем жизненном пути никогда не возникает препятствий, которые бы ты не смог преодолеть. Пусть удача сопутствует на каждом шагу, а любовь не покидает ни на миг! Поздравляю!

Поздравления с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Тарас, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Тарас, я тебя поздравляю с Днем ангела и желаю в этот день только веселых и насыщенных дней, интересных и больших событий, хороших и выгодных идей, удачных и счастливых мгновений жизни.

Поздравление с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

У День ангела, Тарасе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!