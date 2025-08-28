Чувственные поздравления с рождением дочери в картинках, прозе и стихах
- LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с рождением дочери в картинках, прозе и стихах.
- Поздравления содержат пожелания счастья, здоровья и успеха для ребенка и родителей.
Когда на свет появляется ребенок, то жизнь родителей сильно меняется. С первого вздоха малыш наполняет дом светом и теплом.
В этот день важно поздравить родителей с началом новой истории, полной улыбок, маленьких открытий и безграничной любви. LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с рождением дочери в картинках, прозе и стихах.
Смотрите также Для крестной мамы: поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах
Поздравления с рождением дочери: картинки, проза и стихи
С рождением ангелочка! Пусть ваша девочка, словно настоящее чудо, превратит вашу жизнь в сказку. Пусть придает ей красоты и смысла. Пусть маленькое солнышко растет красавицей и умничкой! Пусть у нее будут отличный сон и аппетит, много интересных дел и игрушек. Счастливого детства!
***
Поздравляю с рождением дочери и желаю, чтобы кроха росла красивым цветком, свободной птицей, счастливым человеком, талантливой натурой, очаровательной барышней. Желаю дочери и родителям здоровья, успеха, удачи, всех радостей жизни, любви и уважения!
***
Ваша крихітка з'явилась
У родинному житті.
Хай росте на радість рідним:
Мамі, татові, собі!
Хай дивує світ красою
Та розумничкою росте.
Добрий янгол-охоронець
За собою хай веде!
Донечці бажаю щастя
У світлім радіснім житті.
Буде хай воно прекрасним
З перших днів та назавжди!
***
З щасливим днем в житті вітаю,
А вашій донечці бажаю
Рости здоровою, красивою,
А головне – дуже щасливою!
Хай крихітка тривог не знає,
Підтримку вашу відчуває,
Хай перешкод в її житті не буде,
І завжди поруч будуть рідні люди!
Напомним, мы уже публиковали поздравления с днем рождения, которые растрогают до слез.
***
Поздравляю с рождением маленького солнышка, красавицы-дочери! Пусть кроха растет счастливой, веселой и симпатичной! Пусть у нее всегда будет отличное настроение и аппетит! Пусть малышка-ангелочек веселит семью, делает успехи, радуется жизни!
***
С рождением принцессы! В вашем замечательном семейном саду появился самый лучший цветочек! Берегите ее, лелейте, давайте все самое лучшее своей куколке! Пусть растет умничкой и красавицей!
***
З донечкою вас, батьки,
Вітаємо залюбки,
Здоровенька, щоб була
І щасливою жила.
Ви на радість та добро
Подаруйте їй тепло.
Ми даруєм побажання
Вам терпіння та кохання.
Щоб красивою росла
І не знала вона зла,
Тільки посмішки ляльок.
Татові – грошей мішок.
Щоб раділи з нею всі,
Трохи заздрили красі.
Ангела їй охоронця –
Небесного оборонця.
***
Вітаю вас з народженням доні,
Бажаю малятку щасливої долі.
Щоб ви допомагали їй у всьому,
Вона буде втіхою вашому дому.
Радості зичу малечі й батькам,
Щоб якнайкраще було всім вам.
Нехай ваша доня росте здоровою
І долю вашу зробить чудовою.