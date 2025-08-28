Когда на свет появляется ребенок, то жизнь родителей сильно меняется. С первого вздоха малыш наполняет дом светом и теплом.

В этот день важно поздравить родителей с началом новой истории, полной улыбок, маленьких открытий и безграничной любви. LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с рождением дочери в картинках, прозе и стихах.

Поздравления с рождением дочери: картинки, проза и стихи

С рождением ангелочка! Пусть ваша девочка, словно настоящее чудо, превратит вашу жизнь в сказку. Пусть придает ей красоты и смысла. Пусть маленькое солнышко растет красавицей и умничкой! Пусть у нее будут отличный сон и аппетит, много интересных дел и игрушек. Счастливого детства!

***

Поздравляю с рождением дочери и желаю, чтобы кроха росла красивым цветком, свободной птицей, счастливым человеком, талантливой натурой, очаровательной барышней. Желаю дочери и родителям здоровья, успеха, удачи, всех радостей жизни, любви и уважения!

Поздравление с рождением дочери / Коллаж LifeStyle24

***

Ваша крихітка з'явилась

У родинному житті.

Хай росте на радість рідним:

Мамі, татові, собі!

Хай дивує світ красою

Та розумничкою росте.

Добрий янгол-охоронець

За собою хай веде!

Донечці бажаю щастя

У світлім радіснім житті.

Буде хай воно прекрасним

З перших днів та назавжди!

***

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне – дуже щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде,

І завжди поруч будуть рідні люди!

Поздравление с рождением дочери / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с рождением маленького солнышка, красавицы-дочери! Пусть кроха растет счастливой, веселой и симпатичной! Пусть у нее всегда будет отличное настроение и аппетит! Пусть малышка-ангелочек веселит семью, делает успехи, радуется жизни!

***

С рождением принцессы! В вашем замечательном семейном саду появился самый лучший цветочек! Берегите ее, лелейте, давайте все самое лучшее своей куколке! Пусть растет умничкой и красавицей!

Поздравление с рождением дочери / Коллаж LifeStyle24

***

З донечкою вас, батьки,

Вітаємо залюбки,

Здоровенька, щоб була

І щасливою жила.

Ви на радість та добро

Подаруйте їй тепло.

Ми даруєм побажання

Вам терпіння та кохання.

Щоб красивою росла

І не знала вона зла,

Тільки посмішки ляльок.

Татові – грошей мішок.

Щоб раділи з нею всі,

Трохи заздрили красі.

Ангела їй охоронця –

Небесного оборонця.

***

Вітаю вас з народженням доні,

Бажаю малятку щасливої долі.

Щоб ви допомагали їй у всьому,

Вона буде втіхою вашому дому.

Радості зичу малечі й батькам,

Щоб якнайкраще було всім вам.

Нехай ваша доня росте здоровою

І долю вашу зробить чудовою.