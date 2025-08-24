LifeStyle24 собрал хорошие поздравления с днем рождения крестной маме в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте в особый праздник родному человеку.

Поздравления с днем рождения для крестной мамы: картинки, проза и стихи

Дорогая крестная, поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы окружение приносило только позитив, чтобы мечты сбывались, дарили счастье и вдохновение к замечательной жизни.

***

Моя дорогая крестная мамочка, вы всегда для меня как светлый ангел, которому когда-то неслучайно доверили важную роль в моей жизни. Поздравляю с днем рождения и спасибо за всю любовь и тепло, которые вы дарили и дарите мне. Очень люблю, ценю вас и желаю здоровья, счастья и согласия. Пусть все у вас будет хорошо.

***

Вітаю, хрещена! Хай буде для вас

Найкращим і щедрим цей радісний час.

Хай множиться диво – чарівне це свято,

Любові й взаємності зичу багато.

Квітуйте, пишайтесь, живіть у добрі

У цій благодатній й приємній порі!

***

Вітаю, хрещена, тебе,

Нехай душа твоя цвіте,

Посміхайся ти частіше,

Хай доля буде яскравіше.

Бажаю щастя неземного,

Не мати настрою сумного,

Хай чарівність поруч вирує,

Все найкраще тобі дарує.

***

Дорогая крестная! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, потому что сейчас оно чрезвычайно важно; счастья, потому что без него жизнь просто теряет смысл; любви, потому что она делает нашу жизнь разноцветной, и мирного неба над головой. Пусть удачи!

Поздравления с днем рождения крестной маме / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогая крестная, поздравляю сегодня Вас с днем рождения! Желаю вам долгих и счастливых лет жизни. Пусть в вашем доме всегда будет достаток, будет забота, а каждый день приносит вам много положительных эмоций. Крепко вас обнимаю!

***

Бажаю тобі сяяти добротою,

Залишаючись завжди такою:

Щирою, ніжною, милою

Й дуже-дуже щасливою.

Щоб удача йшла з тобою,

Вела гладенькою тропою,

Щоб оберігала доля щодня

Дарувала світле майбуття.

Поздравления с днем рождения крестной маме / Коллаж LifeStyle24

***

Хрещену маму я вітаю

З днем народження прекрасним!

Щоб щастя лилося без краю,

Благословлялося, щоб рясно

У домі, в серці та в Господі

Була, щоб радість при нагоді,

Везіння, успіхів, достатку,

Щоб було все у вас в порядку!

