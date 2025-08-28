Чуттєві привітання з народженням доньки у картинках, прозі й віршах
- LifeStyle24 підготував красиві привітання з народженням донечки у картинках, прозі й віршах.
- Привітання містять побажання щастя, здоров'я та успіху для дитини та батьків.
Коли на світ з'являється дитина, то життя батьків сильно змінюється. З першого подиху малеча наповнює дім світлом і теплом.
У цей день важливо привітати батьків з початком нової історії, сповненої усмішок, маленьких відкриттів і безмежної любові. LifeStyle24 підготував красиві привітання з народженням донечки у картинках, прозі й віршах.
Привітання з народженням доньки: картинки, проза й вірші
З народженням янголятка! Нехай ваша дівчинка, мов справжнє диво, перетворить ваше життя на казку. Хай надає йому краси та змісту. Хай маленьке сонечко росте красунею та розумничкою! Нехай у неї будуть відмінний сон та апетит, багато цікавих справ та іграшок. Щасливого дитинства!
***
Вітаю з народженням донечки та бажаю, щоб крихітка росла гарною квіткою, вільною птахою, щасливою людиною, талановитою натурою, чарівною паняночкою. Бажаю донечці та батькам здоров'я, успіху, вдачі, усіх радощів життя, любові та поваги!
***
Ваша крихітка з'явилась
У родинному житті.
Хай росте на радість рідним:
Мамі, татові, собі!
Хай дивує світ красою
Та розумничкою росте.
Добрий янгол-охоронець
За собою хай веде!
Донечці бажаю щастя
У світлім радіснім житті.
Буде хай воно прекрасним
З перших днів та назавжди!
***
З щасливим днем в житті вітаю,
А вашій донечці бажаю
Рости здоровою, красивою,
А головне – дуже щасливою!
Хай крихітка тривог не знає,
Підтримку вашу відчуває,
Хай перешкод в її житті не буде,
І завжди поруч будуть рідні люди!
***
Вітаю з народженням маленького сонечка, красуні-донечки! Нехай крихітка росте щасливою, веселою та симпатичною! Хай у неї завжди буде чудовий настрій та апетит! Хай малятко-янголятко звеселяє родину, робить успіхи, радіє життю!
***
З народженням принцеси! У вашому чудовому сімейному садочку з'явилась найкраща квітонька! Бережіть її, пестуйте, давайте все найкраще своїй лялечці! Нехай росте розумничкою та красунею!
***
З донечкою вас, батьки,
Вітаємо залюбки,
Здоровенька, щоб була
І щасливою жила.
Ви на радість та добро
Подаруйте їй тепло.
Ми даруєм побажання
Вам терпіння та кохання.
Щоб красивою росла
І не знала вона зла,
Тільки посмішки ляльок.
Татові – грошей мішок.
Щоб раділи з нею всі,
Трохи заздрили красі.
Ангела їй охоронця –
Небесного оборонця.
***
Вітаю вас з народженням доні,
Бажаю малятку щасливої долі.
Щоб ви допомагали їй у всьому,
Вона буде втіхою вашому дому.
Радості зичу малечі й батькам,
Щоб якнайкраще було всім вам.
Нехай ваша доня росте здоровою
І долю вашу зробить чудовою.