У цей день важливо привітати батьків з початком нової історії, сповненої усмішок, маленьких відкриттів і безмежної любові. LifeStyle24 підготував красиві привітання з народженням донечки у картинках, прозі й віршах.

Привітання з народженням доньки: картинки, проза й вірші

З народженням янголятка! Нехай ваша дівчинка, мов справжнє диво, перетворить ваше життя на казку. Хай надає йому краси та змісту. Хай маленьке сонечко росте красунею та розумничкою! Нехай у неї будуть відмінний сон та апетит, багато цікавих справ та іграшок. Щасливого дитинства!

***

Вітаю з народженням донечки та бажаю, щоб крихітка росла гарною квіткою, вільною птахою, щасливою людиною, талановитою натурою, чарівною паняночкою. Бажаю донечці та батькам здоров'я, успіху, вдачі, усіх радощів життя, любові та поваги!

***

Ваша крихітка з'явилась

У родинному житті.

Хай росте на радість рідним:

Мамі, татові, собі!

Хай дивує світ красою

Та розумничкою росте.

Добрий янгол-охоронець

За собою хай веде!

Донечці бажаю щастя

У світлім радіснім житті.

Буде хай воно прекрасним

З перших днів та назавжди!

***

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне – дуже щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде,

І завжди поруч будуть рідні люди!

***

Вітаю з народженням маленького сонечка, красуні-донечки! Нехай крихітка росте щасливою, веселою та симпатичною! Хай у неї завжди буде чудовий настрій та апетит! Хай малятко-янголятко звеселяє родину, робить успіхи, радіє життю!

***

З народженням принцеси! У вашому чудовому сімейному садочку з'явилась найкраща квітонька! Бережіть її, пестуйте, давайте все найкраще своїй лялечці! Нехай росте розумничкою та красунею!

***

З донечкою вас, батьки,

Вітаємо залюбки,

Здоровенька, щоб була

І щасливою жила.

Ви на радість та добро

Подаруйте їй тепло.

Ми даруєм побажання

Вам терпіння та кохання.

Щоб красивою росла

І не знала вона зла,

Тільки посмішки ляльок.

Татові – грошей мішок.

Щоб раділи з нею всі,

Трохи заздрили красі.

Ангела їй охоронця –

Небесного оборонця.

***

Вітаю вас з народженням доні,

Бажаю малятку щасливої долі.

Щоб ви допомагали їй у всьому,

Вона буде втіхою вашому дому.

Радості зичу малечі й батькам,

Щоб якнайкраще було всім вам.

Нехай ваша доня росте здоровою

І долю вашу зробить чудовою.