Для крестной мамы: поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах
- LifeStyle24 собрал поздравления для крестной мамы в виде картинок, прозы и стихов.
- Поздравления содержат пожелания здоровья, счастья, любви и благополучия.
В день рождения крестной мамы крестники выражают любовь и благодарность родному человеку. Важно выбрать пожелания, которые тронут сердце и надолго запомнятся.
LifeStyle24 собрал хорошие поздравления с днем рождения крестной маме в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте в особый праздник родному человеку.
Поздравления с днем рождения для крестной мамы: картинки, проза и стихи
Дорогая крестная, поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы окружение приносило только позитив, чтобы мечты сбывались, дарили счастье и вдохновение к замечательной жизни.
***
Моя дорогая крестная мамочка, вы всегда для меня как светлый ангел, которому когда-то неслучайно доверили важную роль в моей жизни. Поздравляю с днем рождения и спасибо за всю любовь и тепло, которые вы дарили и дарите мне. Очень люблю, ценю вас и желаю здоровья, счастья и согласия. Пусть все у вас будет хорошо.
***
Вітаю, хрещена! Хай буде для вас
Найкращим і щедрим цей радісний час.
Хай множиться диво – чарівне це свято,
Любові й взаємності зичу багато.
Квітуйте, пишайтесь, живіть у добрі
У цій благодатній й приємній порі!
***
Вітаю, хрещена, тебе,
Нехай душа твоя цвіте,
Посміхайся ти частіше,
Хай доля буде яскравіше.
Бажаю щастя неземного,
Не мати настрою сумного,
Хай чарівність поруч вирує,
Все найкраще тобі дарує.
***
Дорогая крестная! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, потому что сейчас оно чрезвычайно важно; счастья, потому что без него жизнь просто теряет смысл; любви, потому что она делает нашу жизнь разноцветной, и мирного неба над головой. Пусть удачи!
***
Дорогая крестная, поздравляю сегодня Вас с днем рождения! Желаю вам долгих и счастливых лет жизни. Пусть в вашем доме всегда будет достаток, будет забота, а каждый день приносит вам много положительных эмоций. Крепко вас обнимаю!
***
Бажаю тобі сяяти добротою,
Залишаючись завжди такою:
Щирою, ніжною, милою
Й дуже-дуже щасливою.
Щоб удача йшла з тобою,
Вела гладенькою тропою,
Щоб оберігала доля щодня
Дарувала світле майбуття.
***
Хрещену маму я вітаю
З днем народження прекрасним!
Щоб щастя лилося без краю,
Благословлялося, щоб рясно
У домі, в серці та в Господі
Була, щоб радість при нагоді,
Везіння, успіхів, достатку,
Щоб було все у вас в порядку!
