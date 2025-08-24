У день народження хрещеної мами похресники висловлюють любов і вдячність рідній людині. Важливо обрати побажання, які зворушать серце та надовго запам'ятаються.

LifeStyle24 зібрав гарні привітання з днем народження хрещеній мамі у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть в особливе свято рідній людині.

Привітання з днем народження для хрещеної мами: картинки, проза й вірші

Дорога хрещена, вітаю з днем народження! Бажаю, щоб оточення приносило тільки позитив, щоб мрії здійснювалися, дарували щастя та натхнення до чудового життя.

***

Моя люба хрещена матуся, ви завжди для мене як світлий янгол, якому колись невипадково довірили важливу роль в моєму житті. Вітаю з днем народження і дякую за всю любов та тепло, які ви дарували й даруєте мені. Дуже люблю, ціную вас та бажаю здоров'я, щастя та злагоди. Хай все у вас буде добре.

***

Вітаю, хрещена! Хай буде для вас

Найкращим і щедрим цей радісний час.

Хай множиться диво – чарівне це свято,

Любові й взаємності зичу багато.

Квітуйте, пишайтесь, живіть у добрі

У цій благодатній й приємній порі!

***

Вітаю, хрещена, тебе,

Нехай душа твоя цвіте,

Посміхайся ти частіше,

Хай доля буде яскравіше.

Бажаю щастя неземного,

Не мати настрою сумного,

Хай чарівність поруч вирує,

Все найкраще тобі дарує.

***

Дорога хрещена! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, бо зараз воно надзвичайно важливе; щастя, бо без нього життя просто втрачає сенс; любові, бо вона робить наше життя різнобарвним, та мирного неба над головою. Хай щастить!

Привітання з днем народження хрещеній мамі / Колаж LifeStyle24

***

Дорога хрещена, вітаю сьогодні Вас з днем народження! Бажаю вам довгих і щасливих років життя. Нехай у вашому домі завжди буде достаток, буде турбота, а кожен день приносить вам багато позитивних емоцій. Міцно вас обіймаю!

***

Бажаю тобі сяяти добротою,

Залишаючись завжди такою:

Щирою, ніжною, милою

Й дуже-дуже щасливою.

Щоб удача йшла з тобою,

Вела гладенькою тропою,

Щоб оберігала доля щодня

Дарувала світле майбуття.

Привітання з днем народження хрещеній мамі / Колаж LifeStyle24

***

Хрещену маму я вітаю

З днем народження прекрасним!

Щоб щастя лилося без краю,

Благословлялося, щоб рясно

У домі, в серці та в Господі

Була, щоб радість при нагоді,

Везіння, успіхів, достатку,

Щоб було все у вас в порядку!

