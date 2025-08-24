Для хрещеної мами: привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах
- LifeStyle24 зібрав привітання для хрещеної мами у вигляді картинок, прози та віршів.
- Привітання містять побажання здоров'я, щастя, любові та добробуту.
У день народження хрещеної мами похресники висловлюють любов і вдячність рідній людині. Важливо обрати побажання, які зворушать серце та надовго запам'ятаються.
LifeStyle24 зібрав гарні привітання з днем народження хрещеній мамі у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть в особливе свято рідній людині.
Цікаво Зворушливі привітання з днем народження жінці: найтепліші слова у картинках, прозі й віршах
Привітання з днем народження для хрещеної мами: картинки, проза й вірші
Дорога хрещена, вітаю з днем народження! Бажаю, щоб оточення приносило тільки позитив, щоб мрії здійснювалися, дарували щастя та натхнення до чудового життя.
***
Моя люба хрещена матуся, ви завжди для мене як світлий янгол, якому колись невипадково довірили важливу роль в моєму житті. Вітаю з днем народження і дякую за всю любов та тепло, які ви дарували й даруєте мені. Дуже люблю, ціную вас та бажаю здоров'я, щастя та злагоди. Хай все у вас буде добре.
***
Вітаю, хрещена! Хай буде для вас
Найкращим і щедрим цей радісний час.
Хай множиться диво – чарівне це свято,
Любові й взаємності зичу багато.
Квітуйте, пишайтесь, живіть у добрі
У цій благодатній й приємній порі!
***
Вітаю, хрещена, тебе,
Нехай душа твоя цвіте,
Посміхайся ти частіше,
Хай доля буде яскравіше.
Бажаю щастя неземного,
Не мати настрою сумного,
Хай чарівність поруч вирує,
Все найкраще тобі дарує.
***
Дорога хрещена! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, бо зараз воно надзвичайно важливе; щастя, бо без нього життя просто втрачає сенс; любові, бо вона робить наше життя різнобарвним, та мирного неба над головою. Хай щастить!
***
Дорога хрещена, вітаю сьогодні Вас з днем народження! Бажаю вам довгих і щасливих років життя. Нехай у вашому домі завжди буде достаток, буде турбота, а кожен день приносить вам багато позитивних емоцій. Міцно вас обіймаю!
***
Бажаю тобі сяяти добротою,
Залишаючись завжди такою:
Щирою, ніжною, милою
Й дуже-дуже щасливою.
Щоб удача йшла з тобою,
Вела гладенькою тропою,
Щоб оберігала доля щодня
Дарувала світле майбуття.
***
Хрещену маму я вітаю
З днем народження прекрасним!
Щоб щастя лилося без краю,
Благословлялося, щоб рясно
У домі, в серці та в Господі
Була, щоб радість при нагоді,
Везіння, успіхів, достатку,
Щоб було все у вас в порядку!
Раніше наша редакція публікувала привітання з днем народження для куми у картинках і словах.