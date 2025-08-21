LifeStyle24 підготував найтепліші привітання з днем народження для куми, які ви можете надіслати близьким. Збережіть їх собі заздалегідь та подаруйте позитивні емоції рідним.

Привітання для куми з днем народження: картинки, проза й вірші

Кумо, вітаю тебе з днем народження! Бажаю щастя, успіхів, здоров'я тобі та твоїй родині. Нехай тобі завжди горить зелене світло, усі бажання здійснюються, а мета швидше досягається. Будь найщасливішою у світі!

Дорога кумо, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі яскравих митей у житті, палкої любові, величезного щастя, і нехай усе складається так, як тобі того хочеться.

З днем народження, кума!

Щоби щаслива ти була,

А ще здорова й молода,

Щоб, як трояндочка, цвіла.

Кохання, ніжності й тепла,

Достатку, злагоди, добра.

Вітаю, кумушко моя!

Хай тебе любить вся сім'я!

Кумо, приймай вітання,

Щирі, теплі побажання!

Щоб зросли твої прибутки,

Не торкались серця смутки.

Щоб від радості сміялась,

У минуле не оглядалась.

Щастя, ніжності, тепла,

Від душі бажаю я.

З днем народження! Я бажаю тобі довголіття, жіночого щастя, кохання, добробуту та підтримки важливих людей. А коли усе це буде, то і кожен день буде приносити лише задоволення. Кума, бажаю завжди триматися гідно. Бажаю втілювати усі свої мрії. Бажаю знаходити можливості для досягнення кожної мети. Бажаю завжди залишатися такою красивою, веселою, доброю, відкритою та чудовою людиною.

З днем народження, кума! Бажаю, щоб усе і завжди було тільки так, як тобі хочеться, бажаю ніколи не сумувати, бажаю, щоб кожен день, як і цей, дарував солодкі поцілунки, важливі подарунки, яскраві посмішки, щасливі миті!

Кумасю рідна наша, мила,

Ми з днем народження тебе,

Вітаємо сердечно, щиро,

І дуже любимо тебе!

Бажаємо тобі здоров'я

Міцного, дужого на вік,

Щоб все завжди було чудово,

Кохав би рідний чоловік!

Щоб в хаті все було, що треба,

Достаток, настрій і тепло,

Щоб в мріях досягала неба,

І мала від людей добро!

Щоб ти завжди була красива,

Гарненька, ніжна, молода,

І кожний день була щаслива,

Бо в серці – рай і теплота!

Кума, зі святом тебе вітаю.

Міцного здоров'я тобі бажаю,

Щоб поруч були хороші люди

І щоб удача була повсюди.

Хай сонце тобі світить згори,

Хай радість і сміх будуть завжди

Свій день народження проведи

З тим, з ким хочеш в житті іти.