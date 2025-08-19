День рождения женщины – это время улыбок, цветов и приятных сюрпризов. И лучший способ подарить хорошее настроение человеку – посвятить ему искренние слова.

LifeStyle24 подготовил для вас новые поздравления с днем рождения женщине, которые звучат по-особенному тепло и душевно. В этой подборке вы найдете все: от нежных пожеланий до более официальных вариантов, в частности поздравления с днем рождения женщине коллеге женщине коллеге.

А если хочется добавить особой атмосферы праздника в переписке, пригодятся красивые картинки и открытки. К тому же все пожелания мы собрали на украинском языке, ведь именно такие слова звучат наиболее искренне. Выбирайте свое любимое трогательное поздравление с днем рождения женщине и сделайте этот день незабываемым.

Смотрите также Трогательные поздравления с юбилеем: красивые картинки и волшебные слова в стихах и прозе

Украинские поздравления с днем рождения женщине: картинки, в прозе и стихи

Искренне поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать никогда не останавливаться, смело мечтать, быстро действовать, быть уверенной в себе и своих желаниях. Пусть каждая цель будет достигнута благодаря хорошему здоровью, поддержке любящих друзей и близких.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю искренней любви, женского счастья, постоянного вдохновения, невероятного везения, отличного настроения. Пусть твоя жизнь будет полна радостью. Пусть твое сердце не знает обид. Желаю всегда оставаться непревзойденной женщиной. Желаю достигать больших успехов в любой деятельности и в личных увлечениях.

***

З днем народження вітаю

І найкращого бажаю!

Хай завжди усе збувається

Найкраще, про що бажається.

Здоров'я, миру, щастя, ласки,

Життя, щоб було, наче казка!

Поздравления с днем рождения женщине / Коллаж LifeStyle24

***

Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров'я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

***

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья и мира в твоем доме, достатка и благополучия, успехов в работе, преданных друзей и отличного настроения. Пусть твои глаза всегда светятся от счастья!

***

Поздравляю! Пусть твой жизненный корабль плывет без штилей и ураганов. Пусть у него всегда будет любимая пристань, где ждут все, кто тебя любят и ценят. Где ты можешь чувствовать себя в безопасности и тепле. Мечтай, живи, борись, побеждай, люби, люби, планируй, радуйся. Пусть здоровье и друзья никогда не подводят тебя. Улыбайся новому дню и мирному небу.

Поздравления с днем рождения женщине / Коллаж LifeStyle24

***

Жіночого щастя я щиро бажаю,

Здоров'я, наснаги, любові без краю.

Емоцій приємних та гарних сюрпризів,

Дарунків від долі, здійснення капризів.

Уваги ще від протилежної статі,

Щоб квіти щоденно стояли у хаті.

А серце від радощів, щоб тріпотіло,

До мрій своїх, щоб прямувала ти сміливо.

***

З днем народження вітаю,

Побажань багато маю!

Зичу щастя і добра,

Доля, щоб, мов мед, була,

Як шампанське, щоб іскрилась,

А удача – не барилась!

Миру, ласки, теплоти,

Хай буде радість там, де ти!

Поздравления с днем рождения женщине / Коллаж LifeStyle24

***

С днем рождения с днем рождения! Мирного неба, верных друзей, здоровья и успеха. Пусть в жизни горчит лишь черный шоколад, а аромат кофе всегда можно разделить с теми, кто милы твоему сердцу. Пусть мечты и планы осуществляются, а успех сопровождает по жизни. Пусть в твою дверь стучатся только хорошие люди, добрые вести и интересные события.

***

Поздравляем сегодня, любим всегда! Пусть твой дом пахнет счастьем. Пусть будет множество поводов для радости. Вдохновения и побед на пути к мечтам. Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удачи.