С Днем Соборности Украины 2025: праздничные картинки-поздравления

22 января украинцы отмечает один из важнейших национальных праздников – День Соборности. Этот день напоминает об историческом объединении украинских земель и является символом единства нашего народа.

22 января 1919 года состоялось важное событие – провозглашение Акта Соединения между Украинской Народной Республикой (УНР) и Западноукраинской Народной Республикой (ЗУНР). Этот документ стал символом единения украинских земель и стремления граждан к независимости.

Официально праздник ввели в 1999 году, а соответствующий Указ издал президент Украины Леонид Кучма. По традиции 22 января украинцы объединяются в "живую цепь", берясь за руки. Этот обычай напоминает о важности совместной борьбы за свободу, независимость и соборность родного государства, рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Счастья, мира и надежды: искренние поздравления с Днем Соборности Украины в прозе и стихах

По случаю Дня Соборности Украины наша редакция подготовила патриотические картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить на это время. Обязательно отправьте их своим друзьям и знакомым, которых хотите поздравить с важным для Украины праздником.

Поздравления с Днем Соборности Украины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Подарите хорошее настроение близким праздничными картинками-поздравлениями. С Днем Соборности Украины!