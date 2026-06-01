С первым днем лета: самые красивые поздравления в открытках и словах
Наконец наступило долгожданное лето. Это время солнечных утренников, длинных теплых вечеров, аромата спелых ягод и особой атмосферы, которая вдохновляет на большие планы и искренние улыбки.
Сегодня отличный повод оставить в прошлом весенние заботы, выдохнуть и поделиться теплом с теми, кто рядом. Чтобы вы могли поднять настроение друзьям, родным или коллегам, 24 Канал собрал самые искренние поздравления с первым днем лета в картинках, прозе и стихах. Выбирайте формат, который вам больше всего по душе, и дарите положительные эмоции близким прямо сейчас.
Поздравления с первым днем лета 2026: картинки, проза и стихи
С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидает вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, замечательным, волшебным!
***
С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неиссякаемой энергии!
***
Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не покидало нас и наших близких. Чтобы легкость и хорошее настроение стали поводом к многим интересным событиям и радости!
***
Нехай це літо принесе щастя й мрії,
Любов і радість, що серця нам зігріють.
Нехай кожен день буде яскравим і новим,
З першим днем літа вітаєм вас, друзі!
***
Все теплим промінням зігріто.
Ура! Починається літо,
І сонце усміхається з неба –
Нам більшого щастя не треба.
***
***
Пришло 1 июня, а это значит, что летнее солнышко будет пригревать и дарить нам радость. Желаем отличных каникул, отпусков, поездок. Наслаждайтесь прекрасной порой.
***
З першим днем літнім спішу привітати,
Бажаю достатку я, щастя добра.
Хай радості вам багато доставить,
Ця літня, чудова, квітуча пора!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.