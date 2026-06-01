Сьогодні чудовий привід залишити в минулому весняні турботи, видихнути й поділитися теплом із тими, хто поруч. Щоб ви могли підняти настрій друзям, рідним чи колегам, 24 Канал зібрав найщиріші привітання з першим днем літа у картинках, прозі й віршах. Обирайте формат, який вам найбільше до душі, та даруйте позитивні емоції найближчим просто зараз.

Привітання з першим днем літа 2026: картинки, проза й вірші

З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

***

З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!

Привітання з першим днем літа 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров’я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!

***

Нехай це літо принесе щастя й мрії,

Любов і радість, що серця нам зігріють.

Нехай кожен день буде яскравим і новим,

З першим днем літа вітаєм вас, друзі!

***

Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце усміхається з неба –

Нам більшого щастя не треба.

***

***

Прийшло 1 червня, а це означає, що літнє сонечко буде пригрівати і дарувати нам радість. Бажаємо відмінних канікул, відпусток, поїздок. Насолоджуйтесь прекрасною порою.

***

З першим днем літнім спішу привітати,

Бажаю достатку я, щастя добра.

Хай радості вам багато доставить,

Ця літня, чудова, квітуча пора!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.