Появление на свет сына – настоящее чудо, которое наполняет сердце гордостью и безграничным счастьем. Маленький мальчик становится самым большим сокровищем и светом, озаряющим жизнь родителей.

LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления с рождением сына, которые вы можете отправить тем, у кого недавно произошло пополнение в семье.

Поздравления с рождением сыночка: картинки, проза и стихи

С рождением сыночка! Пусть ваш мальчик имеет богатырское здоровье и веселый нрав! Пусть растет красивым и сообразительным, добрым и честным. Пусть у него будет много друзей и интересных занятий. Берегите свое солнышко, радуйтесь ему, учите мудрым вещам!

***

Поздравляю с рождением сына. Желаю вам сил, вдохновения и терпения, чтобы воспитать мужественного и сильного мужчину. Пусть материнство приносит вам счастье и дарит много любви.

Поздравление с рождением сыночка / Коллаж LifeStyle24

***

З синочком вас вітаємо,

Здоров'я йому бажаємо!

Хай малюк росте щасливим

І розумним, і сміливим.

Хай Янгол-охоронець

Його оберігає.

Хай у житті збувається

Усе, чого бажає.

***

З народженням сина щиро вітаю!

Хай Янгол дитинку оберігає,

Хай доля щаслива чекає на нього,

Хай він відчуває підтримку від Бога.

Щасливе дитинство у сина хай буде,

Щоб поруч були лише люблячі люди,

Книжок, щоб та іграшок мав цілі гори,

Щоб змалку літав із батьками на море!

Поздравление с рождением сыночка / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с рождением сыночка! Пусть богатырь растет сильным и сильным, радует родителей и родных аппетитом и милой улыбкой! Пусть маленький любимый мальчик быстро учится всему, что точно понадобится ему в жизни! Вдохновения вам и взаимопонимания с любимым ребенком!

***

Поздравляю с рождением сына! Пусть это замечательное событие станет самым главным в твоей жизни. Пусть твой мальчик растет сообразительным, смелым, веселым и здоровым. Всем сердцем желаю семейного благополучия и взаимопонимания. Желаю, чтобы малыш с каждым днем активно познавал этот замечательный мир.

Поздравление с рождением сыночка / Коллаж LifeStyle24

***

З народженням синочка,

З прекрасною подією!

Хай збудеться для нього все,

Про що ви тільки мрієте!

Нехай щасливим буде

Малятко золоте.

Хай хлопчик сильним і здоровим,

Богатирем росте!

***

З народженням сина

Від душі вас вітаємо.

Світлої долі

Малюку ми бажаємо.

Хай малеча дарує

Вам щасливі хвилини.

Хай зростає й процвітає,

Стане гордістю родини.