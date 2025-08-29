LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления с рождением сына, которые вы можете отправить тем, у кого недавно произошло пополнение в семье.
Поздравления с рождением сыночка: картинки, проза и стихи
С рождением сыночка! Пусть ваш мальчик имеет богатырское здоровье и веселый нрав! Пусть растет красивым и сообразительным, добрым и честным. Пусть у него будет много друзей и интересных занятий. Берегите свое солнышко, радуйтесь ему, учите мудрым вещам!
***
Поздравляю с рождением сына. Желаю вам сил, вдохновения и терпения, чтобы воспитать мужественного и сильного мужчину. Пусть материнство приносит вам счастье и дарит много любви.
Поздравление с рождением сыночка / Коллаж LifeStyle24
***
З синочком вас вітаємо,
Здоров'я йому бажаємо!
Хай малюк росте щасливим
І розумним, і сміливим.
Хай Янгол-охоронець
Його оберігає.
Хай у житті збувається
Усе, чого бажає.
***
З народженням сина щиро вітаю!
Хай Янгол дитинку оберігає,
Хай доля щаслива чекає на нього,
Хай він відчуває підтримку від Бога.
Щасливе дитинство у сина хай буде,
Щоб поруч були лише люблячі люди,
Книжок, щоб та іграшок мав цілі гори,
Щоб змалку літав із батьками на море!
***
Поздравляю с рождением сыночка! Пусть богатырь растет сильным и сильным, радует родителей и родных аппетитом и милой улыбкой! Пусть маленький любимый мальчик быстро учится всему, что точно понадобится ему в жизни! Вдохновения вам и взаимопонимания с любимым ребенком!
***
Поздравляю с рождением сына! Пусть это замечательное событие станет самым главным в твоей жизни. Пусть твой мальчик растет сообразительным, смелым, веселым и здоровым. Всем сердцем желаю семейного благополучия и взаимопонимания. Желаю, чтобы малыш с каждым днем активно познавал этот замечательный мир.
***
З народженням синочка,
З прекрасною подією!
Хай збудеться для нього все,
Про що ви тільки мрієте!
Нехай щасливим буде
Малятко золоте.
Хай хлопчик сильним і здоровим,
Богатирем росте!
***
З народженням сина
Від душі вас вітаємо.
Світлої долі
Малюку ми бажаємо.
Хай малеча дарує
Вам щасливі хвилини.
Хай зростає й процвітає,
Стане гордістю родини.