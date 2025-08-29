LifeStyle24 підготував зворушливі привітання з народженням сина, які ви можете надіслати тим, у кого нещодавно сталося поповнення в родині.

Дивіться також Чуттєві привітання з народженням доньки у картинках, прозі й віршах

Привітання з народженням синочка: картинки, проза й вірші

З народженням синочка! Нехай ваш хлопчик має богатирське здоров'я та веселу вдачу! Нехай росте красивим та кмітливим, добрим та чесним. Хай у нього буде багато друзів та цікавих занять. Бережіть своє сонечко, радійте йому, навчайте мудрих речей!

***

Вітаю з народження сина. Бажаю вам сил, наснаги та терпіння, щоб виховати мужнього та сильного чоловіка. Нехай материнство приносить вам щастя та дарує багато любові.

Привітання з народженням синочка / Колаж LifeStyle24

***

З синочком вас вітаємо,

Здоров'я йому бажаємо!

Хай малюк росте щасливим

І розумним, і сміливим.

Хай Янгол-охоронець

Його оберігає.

Хай у житті збувається

Усе, чого бажає.

Зазначимо, що днями наша редакція публікувала привітання з днем народження українською мовою у картинках і прозі.

***

З народженням сина щиро вітаю!

Хай Янгол дитинку оберігає,

Хай доля щаслива чекає на нього,

Хай він відчуває підтримку від Бога.

Щасливе дитинство у сина хай буде,

Щоб поруч були лише люблячі люди,

Книжок, щоб та іграшок мав цілі гори,

Щоб змалку літав із батьками на море!

Привітання з народженням синочка / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з народженням синочка! Нехай богатир зростає сильним та дужим, радує батьків та рідних апетитом та милою усмішкою! Хай маленький коханий хлопчик швидко вчиться всього, що точно знадобиться йому у житті! Натхнення вам та взаєморозуміння з любим дитятком!

***

Вітаю з народженням сина! Нехай ця чудова подія стане найголовнішою у твоєму житті. Нехай твій хлопчик зростає кмітливим, сміливим, веселим та здоровим. Усім серцем бажаю сімейного добробуту та взаєморозуміння. Бажаю, щоб малюк з кожним днем активно пізнавав цей чудовий світ.

Привітання з народженням синочка / Колаж LifeStyle24

***

З народженням синочка,

З прекрасною подією!

Хай збудеться для нього все,

Про що ви тільки мрієте!

Нехай щасливим буде

Малятко золоте.

Хай хлопчик сильним і здоровим,

Богатирем росте!

***

З народженням сина

Від душі вас вітаємо.

Світлої долі

Малюку ми бажаємо.

Хай малеча дарує

Вам щасливі хвилини.

Хай зростає й процвітає,

Стане гордістю родини.