Найкращі привітання з народженням синочка: гарні слова у прозі й віршах
- LifeStyle24 підготував привітання з народженням сина, які містять картинки, прозу та вірші.
- Привітання містять побажання здоров'я, щастя, мудрості та багато любові новонародженому та його батькам.
Поява на світ сина – справжнє диво, яке наповнює серце гордістю й безмежним щастям. Маленький хлопчик стає найбільшим скарбом і світлом, що осяює життя батьків.
LifeStyle24 підготував зворушливі привітання з народженням сина, які ви можете надіслати тим, у кого нещодавно сталося поповнення в родині.
Привітання з народженням синочка: картинки, проза й вірші
З народженням синочка! Нехай ваш хлопчик має богатирське здоров'я та веселу вдачу! Нехай росте красивим та кмітливим, добрим та чесним. Хай у нього буде багато друзів та цікавих занять. Бережіть своє сонечко, радійте йому, навчайте мудрих речей!
***
Вітаю з народження сина. Бажаю вам сил, наснаги та терпіння, щоб виховати мужнього та сильного чоловіка. Нехай материнство приносить вам щастя та дарує багато любові.
***
З синочком вас вітаємо,
Здоров'я йому бажаємо!
Хай малюк росте щасливим
І розумним, і сміливим.
Хай Янгол-охоронець
Його оберігає.
Хай у житті збувається
Усе, чого бажає.
***
З народженням сина щиро вітаю!
Хай Янгол дитинку оберігає,
Хай доля щаслива чекає на нього,
Хай він відчуває підтримку від Бога.
Щасливе дитинство у сина хай буде,
Щоб поруч були лише люблячі люди,
Книжок, щоб та іграшок мав цілі гори,
Щоб змалку літав із батьками на море!
***
Вітаю з народженням синочка! Нехай богатир зростає сильним та дужим, радує батьків та рідних апетитом та милою усмішкою! Хай маленький коханий хлопчик швидко вчиться всього, що точно знадобиться йому у житті! Натхнення вам та взаєморозуміння з любим дитятком!
***
Вітаю з народженням сина! Нехай ця чудова подія стане найголовнішою у твоєму житті. Нехай твій хлопчик зростає кмітливим, сміливим, веселим та здоровим. Усім серцем бажаю сімейного добробуту та взаєморозуміння. Бажаю, щоб малюк з кожним днем активно пізнавав цей чудовий світ.
***
З народженням синочка,
З прекрасною подією!
Хай збудеться для нього все,
Про що ви тільки мрієте!
Нехай щасливим буде
Малятко золоте.
Хай хлопчик сильним і здоровим,
Богатирем росте!
***
З народженням сина
Від душі вас вітаємо.
Світлої долі
Малюку ми бажаємо.
Хай малеча дарує
Вам щасливі хвилини.
Хай зростає й процвітає,
Стане гордістю родини.