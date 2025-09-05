Как мило пожелать доброго утра: искренние слова в прозе и стихах
- LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления с добрым утром в прозе и стихах, которые можно отправить родным.
- Пожелания содержат искренние слова, которые способствуют хорошему настроению и положительным эмоциям на весь день.
Несколько услышанных приятных слов утром могут подарить улыбку и поднять настроение на целый день. Ведь, что может быть приятнее, чем проснуться и получить искреннее пожелание от близкого человека.
LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с добрым утром, которые подарят положительные эмоции на длительное время. Такой маленький жест заботы точно запомнится, поэтому сохраните себе эти теплые слова и отправьте их родным утром.
Как мило пожелать доброго утра: хорошие слова в прозе, картинках и стихах
Желаю доброго и прекрасного утра, а также отличного настроения и неугасающей улыбки на весь день. Пусть это утро начинается легко и радостно, весело и удачно. Начало дня пусть будет успешным, а сам день принесет много плодов твоего труда, вдохновения и упорства.
***
Доброе утро! Пусть оно принесет много радости, тепла и заботы! Пусть яркие ароматы, чувства и люди будут с тобой этим утром!
***
Вітаю з новим днем та з новим ранком,
З таким чудовим, сяючим світанком!
Хай щастям наповняє він твій день
Пташки співають тисячі пісень.
Хай радість проникає в твої мрії
Дарує світло, щастя та надію!
***
За вікном дуже сонячно й світло,
Добрий ранок настав, вже й вставати пора,
Промінець у віконце заходить привітно,
І дарує тобі так багато тепла.
Хай сьогодні весь день буде сповнений щастям,
Хай сьогодні до тебе сміється весна,
Нехай щезнуть з життя всі незгоди, нещастя,
І здійснюється хай мрія, заповітна твоя!
Если вам интересно, как пожелать хорошего дня родным своими словами и в картинках, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.
***
Доброе утро! Желаю, чтобы день принес замечательные новости, легкое настроение, приятные встречи и радостные события. Пусть все запланированное состоится, а все задуманное с успехом воплотиться в жизнь как можно быстрее. Энергии в делах и душевного равновесия на весь день.
***
Доброе утро! Радостного настроения! Пусть день сложится удачно! Пусть даже малейшее действие приносит замечательные результаты. Успехов, побед, вдохновения!
***
Добрий ранок, добрий ранок,
Пройшла ніч, уже сніданок.
Новий ранок, новий день
Почни правильно, з пісень.
Включи настрій, посміхнись,
На невдачі не дивись.
Нехай день твій буде вдалим
І бадьорим й підривним.
Кожен день в житті прекрасний,
Головне ти не один.
***
Моє кохане сонечко,
З добрим раночком, щастячко.
Хай день твій сіяє
І тільки радість тобі дарує.
Щоб спів твій був, як рання пташка,
Я голос твій, як рання річка.
А душа щоб радісна була,
І піснями тебе забавляла.
А серденько щоб кохало,
І від любові щоб горіло.
А рання діамантова роса
Щоб не бачила твої сльози.