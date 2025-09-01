LifeStyle24 подготовил для вас подборку коротких поздравлений с днем рождения, которые можно отправить именинникам. Проведите этот праздник вместе с родными и пожелайте им всего наилучшего.

Короткие поздравления с днем рождения своими словами

С днем рождения! Желаю любви и простого человеческого счастья, больше денег и крепкого здоровья. Пусть каждый день дарит новые возможности и приятные сюрпризы!

Примите самые лучшие поздравления с днем рождения! Пусть душа наполнится светлой радостью, оптимизмом, верой в собственные силы. Все желаемое пусть воплотится, все загаданное – осуществится!

В день рождения желаю крепкого здоровья и счастливых лет жизни. Желаю с радостью встречать каждый день, иметь достаточно денег и получать наслаждение от повседневности.

С днем рождения поздравляю, желаю воспринимать жизнь ярко, во всем видеть смысл, уметь радоваться успехам и ценить приятные моменты!

Поздравляю с днем рождения! Желаю всегда иметь хорошее настроение, ценить каждый новый день, любить и быть любимым.

Сердечно поздравляю с прекрасной и светлой датой – днем рождения! Пусть сбывается в жизни все самое лучшее. Желаю уверенности, веры и творческого вдохновения!

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Желаю яркого и счастливого будущего, радости и отличного настроения. Пусть в твой день рождения осуществится самая заветная мечта!

Пусть жизнь будет насыщена яркими красками, счастливая улыбка не сходит с твоих уст, а любовь сопровождает каждое мгновение жизни.

В День рождения от души желаю яркой и насыщенной жизни, чтобы в тебе всегда жили радость и счастье. Любви тебе взаимной и блеска в глазах!

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю заниматься любимым делом, наслаждаться жизнью, немного летать в облаках, но не забывать о прекрасной земле.

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

С днем рождения! Пусть твоя жизнь будет цветущей, как райский сад! Пусть тебя ждет искренняя любовь, благополучие, яркая и насыщенная жизнь, хорошие друзья и любимое дело!

Желаю в этот день почувствовать настоящую радость, понять собственную суть, найти дорогу к себе и получить мощный заряд для реализации своих планов.