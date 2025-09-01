LifeStyle24 підготував для вас добірку коротких привітань з днем народження, які можна надіслати іменинникам. Проведіть це свято разом з найріднішими та побажайте їм усього найкращого.

Короткі привітання з днем народження своїми словами

З днем народження! Бажаю любові та простого людського щастя, більше грошей та міцного здоров'я. Нехай кожен день дарує нові можливості та приємні сюрпризи!

***

Прийміть найкращі привітання з днем народження! Нехай душа сповниться світлою радістю, оптимізмом, вірою у власні сили. Все омріяне хай втілиться, все загадане – здійсниться!

***

У день народження зичу найміцнішого здоров'я та щасливих років життя. Бажаю з радістю зустрічати кожен день, мати вдосталь грошей та отримувати насолоду від повсякдення.

***

З днем народження вітаю, бажаю сприймати життя яскраво, в усьому бачити сенс, вміти радіти успіхам і цінувати приємні моменти!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю завжди мати гарний настрій, цінувати кожен новий день, кохати та бути коханим.

***

Сердечно вітаю із прекрасною і світлою датою – днем народження! Нехай збувається у житті все найкраще. Зичу впевненості, віри та творчого натхнення!

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю найяскравішого й найщасливішого майбуття, радості та чудового настрою. Нехай у твій день народження здійсниться найзаповітніша мрія!

***

Нехай життя буде насичене яскравими фарбами, щаслива усмішка не сходить з твоїх уст, а любов супроводжує кожну мить життя.

***

У День народження від душі бажаю яскравого й насиченого життя, щоб в тобі завжди жили радість і щастя. Любові тобі взаємної та блиску в очах!

***

Вітаю з днем народження! Щиро бажаю займатися улюбленою справою, насолоджуватися життям, трішки літати у хмарах, але не забувати про чудову землю.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження! Хай твоє життя буде квітучим, як райський сад! Нехай тебе чекає щире кохання, добробут, яскраве та насичене життя, гарні друзі та улюблена справа!

***

Бажаю у цей день відчути справжню радість, зрозуміти власну суть, знайти дорогу до себе та отримати потужний заряд для реалізації своїх планів.