Как мило пожелать доброго утра: хорошие слова в прозе, картинках и стихах

Желаю доброго и прекрасного утра, а также отличного настроения и неугасающей улыбки на весь день. Пусть это утро начинается легко и радостно, весело и удачно. Начало дня пусть будет успешным, а сам день принесет много плодов твоего труда, вдохновения и упорства.

Доброе утро! Пусть оно принесет много радости, тепла и заботы! Пусть яркие ароматы, чувства и люди будут с тобой этим утром!

Как мило пожелать доброго утра

Вітаю з новим днем та з новим ранком,

З таким чудовим, сяючим світанком!

Хай щастям наповняє він твій день

Пташки співають тисячі пісень.

Хай радість проникає в твої мрії

Дарує світло, щастя та надію!

За вікном дуже сонячно й світло,

Добрий ранок настав, вже й вставати пора,

Промінець у віконце заходить привітно,

І дарує тобі так багато тепла.

Хай сьогодні весь день буде сповнений щастям,

Хай сьогодні до тебе сміється весна,

Нехай щезнуть з життя всі незгоди, нещастя,

І здійснюється хай мрія, заповітна твоя!

Если вам интересно, как пожелать хорошего дня родным своими словами и в картинках, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.

Доброе утро! Желаю, чтобы день принес замечательные новости, легкое настроение, приятные встречи и радостные события. Пусть все запланированное состоится, а все задуманное с успехом воплотиться в жизнь как можно быстрее. Энергии в делах и душевного равновесия на весь день.

Доброе утро! Радостного настроения! Пусть день сложится удачно! Пусть даже малейшее действие приносит замечательные результаты. Успехов, побед, вдохновения!

Добрий ранок, добрий ранок,

Пройшла ніч, уже сніданок.

Новий ранок, новий день

Почни правильно, з пісень.

Включи настрій, посміхнись,

На невдачі не дивись.

Нехай день твій буде вдалим

І бадьорим й підривним.

Кожен день в житті прекрасний,

Головне ти не один.

Моє кохане сонечко,

З добрим раночком, щастячко.

Хай день твій сіяє

І тільки радість тобі дарує.

Щоб спів твій був, як рання пташка,

Я голос твій, як рання річка.

А душа щоб радісна була,

І піснями тебе забавляла.

А серденько щоб кохало,

І від любові щоб горіло.

А рання діамантова роса

Щоб не бачила твої сльози.