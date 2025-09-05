LifeStyle24 підготував гарні привітання з добрим ранком, які подарують позитивні емоції на тривалий час. Такий маленький жест турботи точно запам'ятається, тому збережіть собі ці теплі слова та надішліть їх рідним вранці.
Як мило побажати доброго ранку?: гарні слова у прозі, картинках і віршах
Бажаю найдобрішого та найпрекраснішого ранку, а також чудового настрою та незгасної усмішки на весь день. Нехай цей ранок починається легко і радісно, весело та вдало. Початок дня нехай буде успішним, а сам день принесе багато плодів твоєї праці, натхнення та завзяття.
Доброго ранку! Нехай воно принесе багато радості, тепла та турботи! Нехай яскраві аромати, почуття та люди будуть з тобою цього ранку!
Вітаю з новим днем та з новим ранком,
З таким чудовим, сяючим світанком!
Хай щастям наповняє він твій день
Пташки співають тисячі пісень.
Хай радість проникає в твої мрії
Дарує світло, щастя та надію!
За вікном дуже сонячно й світло,
Добрий ранок настав, вже й вставати пора,
Промінець у віконце заходить привітно,
І дарує тобі так багато тепла.
Хай сьогодні весь день буде сповнений щастям,
Хай сьогодні до тебе сміється весна,
Нехай щезнуть з життя всі незгоди, нещастя,
І здійснюється хай мрія, заповітна твоя!
Доброго ранку! Бажаю, щоб день приніс чудові новини, легкий настрій, приємні зустрічі та радісні події. Нехай усе заплановане відбудеться, а все задумане з успіхом втілитись у життя якнайшвидше. Енергії у справах та душевної рівноваги на весь день.
Доброго ранку! Радісного настрою! Нехай день складеться вдало! Нехай навіть найменша дія приносить чудові результати. Успіхів, перемог, натхнення!
Добрий ранок, добрий ранок,
Пройшла ніч, уже сніданок.
Новий ранок, новий день
Почни правильно, з пісень.
Включи настрій, посміхнись,
На невдачі не дивись.
Нехай день твій буде вдалим
І бадьорим й підривним.
Кожен день в житті прекрасний,
Головне ти не один.
Моє кохане сонечко,
З добрим раночком, щастячко.
Хай день твій сіяє
І тільки радість тобі дарує.
Щоб спів твій був, як рання пташка,
Я голос твій, як рання річка.
А душа щоб радісна була,
І піснями тебе забавляла.
А серденько щоб кохало,
І від любові щоб горіло.
А рання діамантова роса
Щоб не бачила твої сльози.