10 августа верующие чтят память святого мученика Лаврентия. Он много помогал христианам, из-за чего погиб мученической смертью.

В этот день наши предки ели груши и угощали ими своих соседей. О запретах и приметах на 10 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Лаврентия

Святой архидиакон жил во времена гонений на христиан при императоре Валериане. Лаврентий много помогал верующим, которые прятались в пещерах. Архидиакон приносил им одежду и еду и одновременно поддерживал в трудные времена. Однако об этом узнал правитель, поэтому приказал немедленно рассказать о месте пребывания христиан. Впрочем, Лаврентий отказался это делать, из-за чего пострадал. Так, его жестоко пытали: били, жгли на костре, а затем положили на раскаленную железную решетку. Несмотря на мучения, Лаврентий оставался преданным Господу и даже молился за своих врагов. Примерно в 258 году святой погиб мученической смертью.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить.

Не следует пренебрегать пищевыми ограничениями, которые действуют в период Успенского поста.

Не стоит рассказывать кому-то о своих снах.

Нельзя лениться и бездельничать, потому что тогда желаемое никогда не осуществится.

Народные приметы

Если на улице тепло, то осенью также будет хорошая погода.

Если сегодня пойдет дождь, то осень придет рано.

Если увидите стаю птиц, то зима будет теплой.

Если заметите много лягушек, то сентябрь будет жарким.

Что еще отмечают?

День строителя в Украине. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году этот праздник приходится на 10 августа. В 1993 году официально День строителя закрепили Указом тогдашнего президента государства.