10 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя лениться
- 10 августа чтят память святого мученика Лаврентия, который погиб мученической смертью за помощь христианам.
- Также отмечают День строителя в Украине.
10 августа верующие чтят память святого мученика Лаврентия. Он много помогал христианам, из-за чего погиб мученической смертью.
В этот день наши предки ели груши и угощали ими своих соседей. О запретах и приметах на 10 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого мученика Лаврентия
Святой архидиакон жил во времена гонений на христиан при императоре Валериане. Лаврентий много помогал верующим, которые прятались в пещерах. Архидиакон приносил им одежду и еду и одновременно поддерживал в трудные времена. Однако об этом узнал правитель, поэтому приказал немедленно рассказать о месте пребывания христиан. Впрочем, Лаврентий отказался это делать, из-за чего пострадал. Так, его жестоко пытали: били, жгли на костре, а затем положили на раскаленную железную решетку. Несмотря на мучения, Лаврентий оставался преданным Господу и даже молился за своих врагов. Примерно в 258 году святой погиб мученической смертью.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить.
- Не следует пренебрегать пищевыми ограничениями, которые действуют в период Успенского поста.
- Не стоит рассказывать кому-то о своих снах.
- Нельзя лениться и бездельничать, потому что тогда желаемое никогда не осуществится.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то осенью также будет хорошая погода.
- Если сегодня пойдет дождь, то осень придет рано.
- Если увидите стаю птиц, то зима будет теплой.
- Если заметите много лягушек, то сентябрь будет жарким.
Что еще отмечают?
День строителя в Украине. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году этот праздник приходится на 10 августа. В 1993 году официально День строителя закрепили Указом тогдашнего президента государства.