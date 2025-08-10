10 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Лаврентія. Він багато допомагав християнам, через що загинув мученицькою смертю.

У цей день наші предки їли груші та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й прикмети на 10 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Лаврентія

Святий архідиякон жив у часи гонінь на християн за імператора Валеріана. Лаврентій багато допомагав вірянам, які ховалися в печерах. Архідиякон приносив їм одяг і їжу та водночас підтримував у важкі часи. Однак про це дізнався правитель, тому наказав негайно розповісти про місце перебування християн. Втім, Лаврентій відмовився це робити, через що постраждав. Так, його жорстоко катували: били, палили на вогнищі, а потім поклали на розпечену залізну решітку. Попри муки, Лаврентій залишався відданим Господу та навіть молився за своїх ворогів. Приблизно у 258 році святий загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити?

Не рекомендується конфліктувати та лихословити.

Не слід нехтувати харчовими обмеженнями, які діють в період Успенського посту.

Не варто розповідати комусь про свої сни.

Не можна лінуватися та байдикувати, бо тоді бажане ніколи не здійсниться.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то восени також буде гарна погода.

Якщо сьогодні піде дощ, то осінь прийде рано.

Якщо побачите зграю птахів, то зима буде теплою.

Якщо помітите багато жаб, то вересень буде спекотним.

Що ще відзначають?

День будівельника в Україні. Його щорічно відзначають у другу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 10 серпня. У 1993 році офіційно День будівельника закріпили Указом тодішнього президента держави.