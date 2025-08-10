У цей день наші предки їли груші та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й прикмети на 10 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Лаврентія
Святий архідиякон жив у часи гонінь на християн за імператора Валеріана. Лаврентій багато допомагав вірянам, які ховалися в печерах. Архідиякон приносив їм одяг і їжу та водночас підтримував у важкі часи. Однак про це дізнався правитель, тому наказав негайно розповісти про місце перебування християн. Втім, Лаврентій відмовився це робити, через що постраждав. Так, його жорстоко катували: били, палили на вогнищі, а потім поклали на розпечену залізну решітку. Попри муки, Лаврентій залишався відданим Господу та навіть молився за своїх ворогів. Приблизно у 258 році святий загинув мученицькою смертю.
Що не можна робити?
- Не рекомендується конфліктувати та лихословити.
- Не слід нехтувати харчовими обмеженнями, які діють в період Успенського посту.
- Не варто розповідати комусь про свої сни.
- Не можна лінуватися та байдикувати, бо тоді бажане ніколи не здійсниться.
Народні прикмети
- Якщо надворі тепло, то восени також буде гарна погода.
- Якщо сьогодні піде дощ, то осінь прийде рано.
- Якщо побачите зграю птахів, то зима буде теплою.
- Якщо помітите багато жаб, то вересень буде спекотним.
Що ще відзначають?
День будівельника в Україні. Його щорічно відзначають у другу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 10 серпня. У 1993 році офіційно День будівельника закріпили Указом тодішнього президента держави.