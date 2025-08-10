В этот день наши предки ели груши и угощали ими своих соседей. О запретах и приметах на 10 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Лаврентия

Святой архидиакон жил во времена гонений на христиан при императоре Валериане. Лаврентий много помогал верующим, которые прятались в пещерах. Архидиакон приносил им одежду и еду и одновременно поддерживал в трудные времена. Однако об этом узнал правитель, поэтому приказал немедленно рассказать о месте пребывания христиан. Впрочем, Лаврентий отказался это делать, из-за чего пострадал. Так, его жестоко пытали: били, жгли на костре, а затем положили на раскаленную железную решетку. Несмотря на мучения, Лаврентий оставался преданным Господу и даже молился за своих врагов. Примерно в 258 году святой погиб мученической смертью.

Что нельзя делать?

  • Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить.
  • Не следует пренебрегать пищевыми ограничениями, которые действуют в период Успенского поста.
  • Не стоит рассказывать кому-то о своих снах.
  • Нельзя лениться и бездельничать, потому что тогда желаемое никогда не осуществится.

Народные приметы

  • Если на улице тепло, то осенью также будет хорошая погода.
  • Если сегодня пойдет дождь, то осень придет рано.
  • Если увидите стаю птиц, то зима будет теплой.
  • Если заметите много лягушек, то сентябрь будет жарким.

Что еще отмечают?

День строителя в Украине. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году этот праздник приходится на 10 августа. В 1993 году официально День строителя закрепили Указом тогдашнего президента государства.