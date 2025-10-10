10 октября верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Они посвятили свою жизнь служению Богу.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы и делали из них обереги. О запретах и других праздниках 10 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

День памяти мучеников Евлампия и Евлампии

Они были родными братом и сестрой, живших в городе Никомидия в начале IV века, во времена правления императора Максимиана. Однажды Евлампий прочитал императорский указ о смертной казни для каждого христианина. Тогда мужчина сильно возмутился тем, что правитель преследует верующих. За это его привели на суд и заставили выбрать – пытки или предательство веры. Евлампий отказался отрекаться от Христа, из-за чего подвергся жестоким пыткам. Во время мучений святой захотел посетить языческий храм. Там мужчина обратился к идолу со словами: "Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе упасть на землю и превратиться в прах!". И вдруг божество с грохотом упало, что вызвало разговоры народа о силе Спасителя. Впоследствии сестра Евлампия появилась перед судьями и также назвала себя христианкой. За это обоих святых немедленно бросили в разогретую печь, но они чудом выжили. Впрочем, через некоторое время Евлампии отсекли голову, а Евлампия погибла от мучений.

Что нельзя делать?

Не следует пить алкоголь и веселиться.

Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.

Нельзя выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.

Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Что еще отмечают?