10 октября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор вечером
- 10 октября чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии, которые пострадали за свою веру в начале IV века.
- В этот день также отмечают Всемирный день ментального здоровья и Всемирный день инклюзивности.
10 октября верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Они посвятили свою жизнь служению Богу.
В этот день наши предки собирали лекарственные травы и делали из них обереги. О запретах и других праздниках 10 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
День памяти мучеников Евлампия и Евлампии
Они были родными братом и сестрой, живших в городе Никомидия в начале IV века, во времена правления императора Максимиана. Однажды Евлампий прочитал императорский указ о смертной казни для каждого христианина. Тогда мужчина сильно возмутился тем, что правитель преследует верующих. За это его привели на суд и заставили выбрать – пытки или предательство веры. Евлампий отказался отрекаться от Христа, из-за чего подвергся жестоким пыткам. Во время мучений святой захотел посетить языческий храм. Там мужчина обратился к идолу со словами: "Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе упасть на землю и превратиться в прах!". И вдруг божество с грохотом упало, что вызвало разговоры народа о силе Спасителя. Впоследствии сестра Евлампия появилась перед судьями и также назвала себя христианкой. За это обоих святых немедленно бросили в разогретую печь, но они чудом выжили. Впрочем, через некоторое время Евлампии отсекли голову, а Евлампия погибла от мучений.
Что нельзя делать?
- Не следует пить алкоголь и веселиться.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.
- Нельзя выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.
- Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Что еще отмечают?
- 10 октября ежегодно отмечают Всемирный день ментального здоровья. Его основали в 1992 году по инициативе Всемирной организации здоровья (ВОЗ), как отмечает World Health Organization. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о проблемах психического здоровья. В этот день стоит говорить о заботе о ментальном здоровье, которая является критически важной для личного благополучия.
- Также сегодня празднуют Всемирный день инклюзивности. Он подчеркивает важность уважения к многообразию и активного участия всех людей в жизни общества. Инклюзивность – это принцип, гарантирующий равные возможности для каждого, независимо от его физических, ментальных или иных особенностей. Этот день призывает к созданию доступной среды, где каждый чувствует себя принятым и имеет право реализовать свой потенциал.