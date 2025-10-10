10 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія і Євлампії. Вони присвятили своє життя служінню Богу.

У цей день наші предки збирали лікарські трави та робили з них обереги. Про заборони й інші свята 10 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті мучеників Євлампія і Євлампії

Вони були рідними братом і сестрою, що жили в місті Нікомидія на початку IV століття, у часи правління імператора Максиміана. Одного дня Євлампій прочитав імператорський указ про смертну кару для кожного християнина. Тоді чоловік сильно обурився тим, що правитель переслідує вірян. За це його привели на суд і змусили обрати – катування або зраду віри. Євлампій відмовився зрікатися Христа, через що зазнав жорстоких тортур. Під час мук святий захотів відвідати язичницький храм. Там чоловік звернувся до ідола зі словами: "Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі упасти на землю і перетворитись у прах!". Аж раптом божество з гуркотом впало, що викликало розмови народу про силу Спасителя. Згодом сестра Євлампія з'явилася перед суддями і також назвала себе християнкою. За це обох святих негайно кинули в розігріту піч, але вони дивом вижили. Втім, через деякий час Євлампію відсікли голову, а Євлампія загинула від мук.

Що не можна робити?

Не слід пити алкоголь та веселитися.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна виносити сміття ввечері, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Що ще відзначають?