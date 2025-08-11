11 августа верующие чтят память святого мученика Евпла. Он распространял христианство среди народа, из-за чего впоследствии погиб.

В этот день наши предки собирали грибы в лесу. О запретах и приметах на 11 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на август 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Евпла

Он был диаконом в городе Катане, что в Сицилии. Евпл распространял христианство среди людей и даже обращал язычников к вере. Святой также много изучал Евангелие и делился своими знаниями с другими. Однажды Евпл читал Библию людям, и вдруг его схватили и отправили к правителю города. Святой признался, что исповедует христианство, за что впоследствии пострадал. Так, Евпла бросили в тюрьму, а потом сказали оторвать ему уши и отсечь голову. Перед своей смертью святой читал молитву и объяснял народу Евангелие.

Что нельзя делать?

Не стоит пить алкогольные напитки.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя отправляться в дальние путешествия.

Не рекомендуется переезжать, потому что на новом месте притянете беды и неудачи.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то в сентябре редко будет идти дождь.

Если в лесу увидите много орехов, то зимой выпадет много снега.

Если на улице туманно, то скоро потеплеет.

Если поднимется сильный ветер, то осень придет рано.

Что еще отмечают?

День хип-хопа. Его ежегодно отмечают 11 августа. Ведь именно в этот день, в 1973 году, диджей Кул Герк в Нью-Йорке продемонстрировал новую технику "брейкбит" и создал непрерывный ритм, под который танцовщики смогли выполнить хореографию. Что интересно, этого человека часто называют отцом-основателем хип-хопа.

Кстати, на днях наша редакция писала о других праздниках августа 2025 года.