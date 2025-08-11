Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції Яке церковне свято у понеділок, 11 серпня: чому сьогодні не можна переїжджати
11 серпня, 07:00
2

Яке церковне свято у понеділок, 11 серпня: чому сьогодні не можна переїжджати

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 11 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Євпла, який поширював християнство і загинув за свої переконання.
  • Також відзначають День хіп-хопу.

11 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Євпла. Він поширював християнство серед народу, через що згодом загинув.

У цей день наші предки збирали гриби в лісі. Про заборони й прикмети на 11 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Євпла

Він був дияконом у місті Катані, що в Сицилії. Євпл поширював християнство серед людей і навіть навертав язичників до віри. Святий також багато вивчав Євангеліє та ділився своїми знаннями з іншими. Одного дня Євпл читав Біблію людям, аж раптом його схопили та відправили до правителя міста. Святий зізнався, що сповідує християнство, за що згодом постраждав. Так, Євпла кинули до в'язниці, а потім сказали відірвати йому вуха та відсікти голову. Перед своєю смертю святий читав молитву та пояснював народові Євангеліє. 

Що не можна робити?

  • Не варто пити алкогольні напої.
  • Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не можна вирушати в далекі подорожі.
  • Не рекомендується переїжджати, бо на новому місці притягнете біди й невдачі.

Народні прикмети

  • Якщо надворі сонячно, то у вересні рідко дощитиме.
  • Якщо в лісі побачите багато горіхів, то взимку випаде чимало снігу.
  • Якщо на вулиці туманно, то скоро потеплішає.
  • Якщо здійметься сильний вітер, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

День хіп-хопу. Його щорічно відзначають 11 серпня. Адже саме в цей день, у 1973 році, діджей Кул Герк у Нью-Йорку продемонстрував нову техніку "брейкбіт" та створив безперервний ритм, під який танцівники змогли виконати хореографію. Що цікаво, цього чоловіка часто називають батьком-засновником хіп-хопу.

