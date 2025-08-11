11 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Євпла. Він поширював християнство серед народу, через що згодом загинув.

У цей день наші предки збирали гриби в лісі. Про заборони й прикмети на 11 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Євпла

Він був дияконом у місті Катані, що в Сицилії. Євпл поширював християнство серед людей і навіть навертав язичників до віри. Святий також багато вивчав Євангеліє та ділився своїми знаннями з іншими. Одного дня Євпл читав Біблію людям, аж раптом його схопили та відправили до правителя міста. Святий зізнався, що сповідує християнство, за що згодом постраждав. Так, Євпла кинули до в'язниці, а потім сказали відірвати йому вуха та відсікти голову. Перед своєю смертю святий читав молитву та пояснював народові Євангеліє.

Що не можна робити?

Не варто пити алкогольні напої.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна вирушати в далекі подорожі.

Не рекомендується переїжджати, бо на новому місці притягнете біди й невдачі.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то у вересні рідко дощитиме.

Якщо в лісі побачите багато горіхів, то взимку випаде чимало снігу.

Якщо на вулиці туманно, то скоро потеплішає.

Якщо здійметься сильний вітер, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

День хіп-хопу. Його щорічно відзначають 11 серпня. Адже саме в цей день, у 1973 році, діджей Кул Герк у Нью-Йорку продемонстрував нову техніку "брейкбіт" та створив безперервний ритм, під який танцівники змогли виконати хореографію. Що цікаво, цього чоловіка часто називають батьком-засновником хіп-хопу.

