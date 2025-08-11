У цей день наші предки збирали гриби в лісі. Про заборони й прикмети на 11 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Євпла
Він був дияконом у місті Катані, що в Сицилії. Євпл поширював християнство серед людей і навіть навертав язичників до віри. Святий також багато вивчав Євангеліє та ділився своїми знаннями з іншими. Одного дня Євпл читав Біблію людям, аж раптом його схопили та відправили до правителя міста. Святий зізнався, що сповідує християнство, за що згодом постраждав. Так, Євпла кинули до в'язниці, а потім сказали відірвати йому вуха та відсікти голову. Перед своєю смертю святий читав молитву та пояснював народові Євангеліє.
Що не можна робити?
- Не варто пити алкогольні напої.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна вирушати в далекі подорожі.
- Не рекомендується переїжджати, бо на новому місці притягнете біди й невдачі.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то у вересні рідко дощитиме.
- Якщо в лісі побачите багато горіхів, то взимку випаде чимало снігу.
- Якщо на вулиці туманно, то скоро потеплішає.
- Якщо здійметься сильний вітер, то осінь прийде рано.
Що ще відзначають?
День хіп-хопу. Його щорічно відзначають 11 серпня. Адже саме в цей день, у 1973 році, діджей Кул Герк у Нью-Йорку продемонстрував нову техніку "брейкбіт" та створив безперервний ритм, під який танцівники змогли виконати хореографію. Що цікаво, цього чоловіка часто називають батьком-засновником хіп-хопу.
