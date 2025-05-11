11 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор из дома

11 мая верующие чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык.

В этот день наши предки собирали березовый сок. О запретах и приметах на 11 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия

Они родились в городе Солунь и воспитывались в религиозной семье. Мефодий сначала служил военным и руководил славянской областью, а впоследствии принял монашество. В то же время его младший брат Кирилл был блестящим ученым и преподавал философию в Константинополе. В 860-х годах братья отправились на миссию к хазарам, а затем – по приглашению князей Великой Моравии, чтобы проповедовать христианство среди славян. Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на родной язык народа. Однако их труд вызвал сопротивление немецкого духовенства, которое требовало богослужения только на латыни, греческом или еврейском языках. В 869 году Кирилл умер, а Мефодий стал архиепископом Паннонии. Через некоторое время старший брат подвергся преследованиям и заключению из-за употребления славянского языка в литургии. Мефодий отошел в вечность в 885 году.

Что нельзя делать

Нельзя выносить мусор и подметать пол, потому что тогда привлечете проблемы в личной жизни.

Не следует начинать делать новые дела.

Не рекомендуется работать на огороде или в саду.

Не стоит совершать дорогие покупки.

Народные приметы

Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.

Если вечером холодно, то ожидайте непогоды.

Если увидите радугу, то в июне будет ветрено.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет в течение ближайших дней.

Что еще отмечают

День матери. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. Что интересно, этот праздник ввели в начале XX века. Американка Анна Джервис мечтала создать особый день для чествования всех матерей. Именно поэтому она написала и отправила много писем в различные государственные учреждения с просьбой установить этот праздник. А уже через некоторое время в США официально ввели День матери, который впоследствии начали отмечать и в других странах мира.