Какой церковный праздник в субботу, 11 октября: почему сегодня нельзя есть лесные ягоды
- 11 октября верующие чтят память святого апостола Филиппа, который проповедовал христианство на Ближнем Востоке.
- В этот день не рекомендуется есть лесные ягоды, заниматься стиркой и конфликтовать.
11 октября верующие чтят память святого апостола Филиппа. Он проповедовал христианство во многих странах Ближнего Востока.
В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О запретах и других праздниках 11 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти апостола Филиппа
Он родился в Кесарии Палестинской. Филипп был женат и имел детей. После сошествия Святого Духа его избрали диаконом в Иерусалимской Церкви. Филипп жил во времена преследования христиан, поэтому ему пришлось покинуть Иерусалим и начать проповедовать христианство в Самарии. По указанию Ангела Господня святой также обратил к вере эфиопского сановника. В течение жизни апостол неустанно распространял Слово Божие во многих странах Ближнего Востока и преданно служил Господу. Известно, что Филипп отошел в вечность в глубокой старости.
Что нельзя делать?
- Не следует пренебрегать уборкой дома.
- Нельзя есть лесные ягоды, потому что рискуете отравиться ими.
- Не стоит конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Не рекомендуется заниматься стиркой.
Что еще отмечают?
- 11 октября ежегодно празднуют Международный день девушек. Этот праздник учредили в 2011 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о гендерной дискриминации женщин в разных странах и неравенстве, с которым сталкиваются девушки во всем мире, как отмечает UNICEF.
- Также сегодня отмечают Международный день каминг-аута и Европейский день донорства и трансплантации органов.