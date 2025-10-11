Укр Рус
Какой церковный праздник в субботу, 11 октября: почему сегодня нельзя есть лесные ягоды

Основні тези
11 октября верующие чтят память святого апостола Филиппа. Он проповедовал христианство во многих странах Ближнего Востока.

В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О запретах и других праздниках 11 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти апостола Филиппа

Он родился в Кесарии Палестинской. Филипп был женат и имел детей. После сошествия Святого Духа его избрали диаконом в Иерусалимской Церкви. Филипп жил во времена преследования христиан, поэтому ему пришлось покинуть Иерусалим и начать проповедовать христианство в Самарии. По указанию Ангела Господня святой также обратил к вере эфиопского сановника. В течение жизни апостол неустанно распространял Слово Божие во многих странах Ближнего Востока и преданно служил Господу. Известно, что Филипп отошел в вечность в глубокой старости.

Что нельзя делать?

  • Не следует пренебрегать уборкой дома.
  • Нельзя есть лесные ягоды, потому что рискуете отравиться ими.
  • Не стоит конфликтовать, сплетничать и завидовать.
  • Не рекомендуется заниматься стиркой.

Что еще отмечают?

  • 11 октября ежегодно празднуют Международный день девушек. Этот праздник учредили в 2011 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о гендерной дискриминации женщин в разных странах и неравенстве, с которым сталкиваются девушки во всем мире, как отмечает UNICEF.
  • Также сегодня отмечают Международный день каминг-аута и Европейский день донорства и трансплантации органов.